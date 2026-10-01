Buscan a mexicana desaparecida tras el accidente de un helicóptero médico en California

El accidente ocurrió la víspera en la noche, cuando la aeronave, afiliada a la compañía REACH Air Medical Services, se estrelló poco después de despegar frente a la costa de Los Ángeles.

Equipos de la Guardia Costera de EE.UU., el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles y el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles han extendido la búsqueda de la mexicana, identificada por su familia como Catalina Hernández, de 45 años, de acuerdo con la cadena de televisión.

Hernández, madre de tres hijos, era transportada de urgencia después de haber ingerido camarones y sufrir una reacción alérgica. Uno de los heridos es un hijo de la mexicana.

En una conferencia de prensa, los bomberos de Los Ángeles confirmaron que la aeronave fue localizada a unos 66 metros de profundidad.

Las autoridades investigan las causas del accidente y reportan que dos de las víctimas mortales eran el piloto y un enfermero; de los que no fueron reveladas sus identidades.

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La tragedia ocurrió dos semanas después de que un helicóptero de noticias que cubría un accidente de tránsito se estrellara en un barrio de Los Ángeles, caída que provocó la muerte de al menos tres personas, entre ellas una periodista y el piloto de la aeronave.