Camaroneros de Ecuador alertan de mayores costos de producción tras alza eléctrica

"No se trata únicamente de menores márgenes: está en juego la capacidad de seguir operando y sostener empleos. Competimos en mercados internacionales donde no podemos trasladar automáticamente cada nuevo costo al precio de venta, mientras productores de países como India acceden a energía más barata", señaló la CNA en un comunicado.

La Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) aprobó una reforma a la tarifa para los consumidores de alto voltaje (AV1 y AV2) que estará vigente en octubre, noviembre y diciembre.

Con este cambio, las industrias pasan de pagar unos 12 centavos kilovatio-hora en promedio a 29 centavos kilovatio-hora, para el caso de las AV2, y 30 centavos kilovatio-hora para las AV1.

La CNA explicó que este ajuste se suma al encarecimiento de los combustibles, la harina y el aceite de pescado, y a las presiones sobre otros insumos agrícolas utilizados en la producción de alimento para camarón (langostino), que entre enero y julio se consolidó como el principal producto de exportación del país.

Además, indicó que los efectos de la medida se extienden por la cadena de producción e impacta "incluso a quienes no reciben directamente el aumento".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El alza de la tarifa se da también en medio de la desconexión temporal del sistema eléctrico que el Gobierno pidió a estas empresas de alto consumo para cuidar el nivel del agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas.

En principio, los cortes de energía a estas empresas se realizarían una vez por semana, pero medios locales señalan que el Gobierno amplió esa medida a 48 horas.

Sobre ese tema, la CNA señaló que "una desconexión prolongada puede causar pérdidas que no se recuperan cuando vuelve la electricidad".

El pronunciamiento del sector camaronero se suma al que en la víspera había realizado la Cámara de Industrias de Guayaquil, que expresó su "preocupación por el indiscutible impacto en la producción, los consumidores y la inversión" que provocaría el alza de la tarifa eléctrica.

El gremio señaló que se estima que las industrias pagarán 156 millones de dólares adicionales hasta fin de año y pidieron que se planifiquen los cortes de energía que están ocurriendo de manera paralela.

El Gobierno ha dicho en que estos cortes están dirigidos "exclusivamente al área industrial" y no a los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando hubo en distintos periodos racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional, debido a sequías en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas.