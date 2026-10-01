Camioneros de Chile exigen frenar alzas en precios de combustibles ante cuarta consecutiva

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) planteó en un comunicado "la exigencia de poner en ejecución mecanismos extraordinarios para contener las futuras alzas, ya que pronto se avizora la que corresponde a la tercera semana de octubre", expresaron.

La Empresa Nacional del Petróleo de Chile (Enap) informó un incremento de los precios de la gasolina de 93 y 97 octanos de 0,040 dólares por litro (39,4 pesos chilenos), mientras que el diésel -utilizado para el transporte- fue de 0,096 dólares por litro (95 pesos chilenos).

La asociación de transportistas, no obstante, aclaró que "no ha convocado a movilizaciones o protestas".

Tras este ajuste, las gasolinas acumulan un aumento de 0,14 dólares por litro (142,1 pesos chilenos) desde finales de julio pasado, en tanto que el diésel totaliza 0,31 dólares por litro (309,9 pesos chilenos).

El gremio de transportistas "rechazó" la medida y expresó su "desaliento" ante las nuevas alzas, que perjudican "a los transportistas de carga, más aún a las pymes del sector".

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Los sucesivos aumentos aplicados desde el pasado julio, hacen que el precio de los combustibles se acerque a los índices del aumento decretado en marzo pasado, al inicio de la gestión del presidente, José Antonio Kast, denominado 'bencinazo'.

En esa ocasión, las bencinas subieron un 32 % para la gasolina y el 62 % el diésel -el segundo mayor aumento de la historia del país-, luego de que el Gobierno modificó el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) por el alto costo que representaba para el Estado.

"Las bases del gremio se encuentran en absoluta incertidumbre, toda vez que a este aumento de precios se instala el fantasma de alzas consecutivas ante la muy probable suspensión de ventas de combustible a Chile por parte de Estados Unidos", señalaron los camioneros.

La semana pasada, se conoció que el Gobierno estadounidense prepara una medida para prohibir -durante tres meses- la exportación de diésel de cara a rebajar los precios y con la vista puesta en las elecciones legislativas que tendrá el país norteamericano el próximo 3 de noviembre.

"Los transportistas estamos realmente preocupados porque, junto con los perjuicios directos que generan las alzas, se añade mayor presión a la estancada economía chilena", añadieron.

La economía chilena cayó un 1 % en agosto comparado con el mismo mes del año pasado, según informó este jueves el Banco Central.

"En este contexto tan desfavorable, la CNDC comprende y solidariza con asociados nuestros que han quedado al borde de la quiebra por las alzas consecutivas", concluyeron.