Capturan en Paraguay a miembro del 'Comando Vermelho' requerido por la justicia brasileña

En un comunicado, la Senad indicó que la tarde del miércoles fue detenido un brasileño de 35 años, identificado como Aldair Ovelar, alias 'Careca', tras un operativo en una vivienda ubicada en el distrito de Capitán Bado, fronterizo con Brasil.

La Senad señaló que iniciará los trámites para "concretar su pronta expulsión y entrega a las autoridades brasileñas".

Integrante del 'Comando Vermelho', Ovelar es considerado "un objetivo de alto interés para las autoridades brasileñas por su vinculación con estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas", apuntó la nota.

El sujeto registra una orden de recaptura vigente en Brasil, derivada de una condena firme de más de 40 años de cárcel por delitos como tráfico internacional de drogas y armas, organización criminal, sicariato, entre otros.

El 'Comando Vermelho' es una de las principales bandas criminales de Brasil, dedicada al narcotráfico y otros delitos, y el 30 de octubre de 2025 fue declarada organización terrorista internacional por Paraguay junto al Primeiro Comando da Capital (PCC).

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En junio pasado Estados Unidos también declaró a ambos grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras.