Carney declara de interés nacional un nuevo oleoducto para reducir la dependencia de EEUU

Ottawa ha presentado el proyecto como una pieza clave para reducir la dependencia de las exportaciones energéticas a Estados Unidos y abrir mercados en Asia.

El proyecto, hasta ahora conocido como West Coast Oil Pipeline, tendrá la participación de los gobiernos federal y de la provincia de Alberta a partes iguales, mientras que las comunidades indígenas podrán adquirir un mínimo del 10 % mediante programas públicos de garantías de préstamos.

La empresa Trans Mountain Corporation dirigirá su desarrollo y Pembina Pipeline participará como inversor privado.

Según el Gobierno canadiense, Pacific Link permitirá exportar un millón de barriles diarios adicionales a mercados asiáticos y podría crear hasta 140.000 empleos durante su construcción y operación, así como aportar más de 20.000 millones de dólares canadienses (14.000 millones de dólares estadounidenses) anuales al PIB.

Además, podría generar 100.000 millones de dólares canadienses en ingresos públicos hasta 2060.

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La declaración de interés nacional permitirá que el proyecto se someta a un único proceso federal de revisión. El Gobierno prevé fijar antes del 1 de septiembre de 2027 las condiciones ambientales, regulatorias y las relativas a los derechos indígenas que deberá cumplir y que despejarían el camino para el inicio de su construcción.

La medida forma parte del impulso de Carney para acelerar grandes infraestructuras y diversificar una economía muy integrada con Estados Unidos, estrategia que ha cobrado mayor relevancia con el deterioro de las relaciones comerciales bilaterales.

En agosto, Washington impuso aranceles del 50 % sobre productos canadienses por valor de 27.600 millones de dólares canadienses y Ottawa respondió con contramedidas sobre el mismo valor de importaciones estadounidenses, con tipos del 15 %, 25 % y 50 % según el producto.

Carney aseguró entonces que construir infraestructuras en Canadá y ampliar los mercados exteriores constituye el eje de la estrategia económica de su Gobierno.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha remitido 28 iniciativas consideradas estratégicas al nuevo Major Projects Office, entre ellas puertos, minas, corredores energéticos y proyectos destinados a facilitar las exportaciones fuera de Estados Unidos.

La energía tiene un peso central en la economía canadiense: en 2025 representó alrededor del 9,4 % del PIB y empleó directamente a unas 333.000 personas. Las exportaciones energéticas alcanzaron 197.800 millones de dólares canadienses, de los que el 85 % correspondió a Estados Unidos.

La dependencia es todavía mayor en el petróleo. Canadá exportó en 2025 unos 4,3 millones de barriles diarios de crudo y el 90,1 % tuvo como destino Estados Unidos, según cifras oficiales.

Carney afirmó que Pacific Link permitirá a Canadá "diversificar nuestro comercio" y depender menos de "un único socio comercial".

La organización empresarial Business Council of Canada respaldó la designación al considerar que ofrece mayor certidumbre a los inversores y favorecerá la diversificación comercial, mientras que el líder del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Avi Lewis, criticó el uso de fondos públicos y advirtió de los riesgos climáticos y ambientales del proyecto.