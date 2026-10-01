Castlevania, Ace Combat, Nintendo Sports Resort y Gears of War, destacados de octubre

La veterana franquicia de combate aéreo de Bandai Namco regresa siete años después con una octava entrega que es pura diversión en un simulador exigente, realista y profundo, que recupera el aroma de un gran clásico de los 90.

El juego franquicia de Microsoft resucita con una sexta entrega que vuelve a apostar por la acción en tercera persona más visceral, haciendo gala de un apartado gráfico deslumbrante, campaña cooperativa y una completa propuesta multijugador.

De algunas películas de Star Wars hay fans que solo salvan las carreras de vainas. Bajo esa premisa llega Galactic Racer, ambientado tras la caída del Imperio con una estructura de carreras y velocidad en la que los pilotos no solo se juegan su orgullo, sino también sus vidas. Acción a toda velocidad.

Ubisoft trae su dosis anual de baile y ritmo repasando seis décadas de grandes éxitos en 35 canciones. Incluye un nuevo modo aventura, modalidades party y gimnasio para quemar calorías, pueden jugar hasta seis jugadores utilizando sus propios teléfonos móviles como mando.

Konami trae de nuevo el clásico de acción y plataformas. Uno de los grandes títulos de la historia de los videojuegos. Ahora la acción se traslada al París de 1499 en combates contra hordas monstruosas a golpe de látigo hasta llegar a las entrañas del imponente castillo.

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Square Enix estrena la primera entrega de la saga principal concebida con el aclamado estilo visual en dos dimensiones. Un JRPG tradicional por turnos que busca encandilar a los amantes del rol clásico y esta aclamada historia atemporal.

Heredero espiritual de Wii Sports Resort, este título expande la fórmula deportiva en la nueva consola de Nintendo. Una amplia isla explorable, minijuegos familiares y un abanico de disciplinas enfocadas al juego multijugador. Miles de sorpresas en uno de esos juegos que justifican la compra de una consola. Horas de diversión y competiciones en casa.

El emblemático shooter en primera persona de Activision e Infinity Ward sigue con su historia centrada en un ritmo vertiginoso, gráficos realistas y su arrolladora opción multijugador. Un clásico anual que vuelve con novedades interesantes.

Desde China llega este espectacular RPG de acción con combates de estética de fantasía oscura y un sistema frenético con más de 30 armas principales y 20 magias que se consiguen con la progresión del juego. El protagonista, Soul, tendrá solo sesenta y seis días de vida para lograr su éxito.

En octubre, los suscriptores de PlayStation Plus podrán añadir a su biblioteca la simulación y licencia oficial de conducción de ‘F1-25’ (PS5), el exigente shooter táctico de caza de monstruos ‘Hunt: Showdown 1896’ (PS5) y la desenfadada acción de ‘Earth Defense Force: World Brothers 2’ (PS4/PS5).