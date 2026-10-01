China suspende algunos envíos de energía para priorizar suministro local, según Bloomberg

Según fuentes del sector citadas por este medio, los envíos de gasolina y diésel se han visto afectados, sin que por el momento se hayan proporcionado detalles a los compradores respecto al motivo exacto de las cancelaciones.

El diferencial de precios al contado para la gasolina y el diésel en Asia -la diferencia entre los cargamentos disponibles de inmediato y los que se comprarán el próximo mes- aumentó a última hora del miércoles, cuando los operadores se enteraron de la noticia, señaló Bloomberg, que estima que los envíos podrían reanudarse una vez finalizado el actual período vacacional en China.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el máximo órgano de planificación económica de China, ya había reclamado a las principales refinerías del país que suspendieran temporalmente sus exportaciones de gasolina y diésel a principios de marzo, poco después del estallido del conflicto en Oriente Medio.

La guerra llegó a encarecer los combustibles en China y obligó a las autoridades a intervenir temporalmente sobre los precios, limitando las subidas a aproximadamente la mitad de lo que deberían haber sido bajo el cálculo habitual.