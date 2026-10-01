Christa Pike sobrevive a dos dosis letales y abogados buscan frenar su ejecución en EEUU

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para frenar la ejecución después de este intento fallido.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer.

Los testigos, entre ellos periodistas de distintos medios estadounidenses, describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto.

Pike permaneció despierta, habló y cantó con su guía espiritual después de comenzar la administración del fármaco y, tras la primera dosis, continuó moviéndose y respirando de forma audible.

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y, si es necesario, una segunda tanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los testigos indicaron que, tras ambas administraciones, Pike continuó respirando y emitiendo sonidos, incluidos fuertes ronquidos, además de realizar movimientos de cabeza y cuello.

La ejecución se retomó hoy después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones.

El caso queda en una situación extraordinaria después de que Pike haya sobrevivido a las dos tandas de pentobarbital, ya que sus abogados sostienen que el protocolo estatal no contempla qué ocurre en esa circunstancia.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato, cometido en 1995, de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville.

Pike tenía 19 años cuando la mató junto con su entonces novio, Tadaryl Shipp, quien recibió una condena de cadena perpetua al ser menor de edad en el momento del crimen.

Pike lleva en el corredor de la muerte de Tennessee desde marzo de 1996.