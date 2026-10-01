Científicos entregan al papa León XVI evidencias de impacto de minería ilegal en Amazonía

El organismo señaló en un comunicado que, tras la audiencia general en el Vaticano, tres integrantes de la delegación tuvieron "un intercambio" directo con León XIV, al que entregaron la evidencia científica ocho años después de la visita que hizo el papa Francisco a la región amazónica peruana de Madre de Dios.

Se trató de Jesús Olivero-Verbel, de la Universidad de Cartagena, en Colombia; Claudia Vega, de Cincia; y Luis Fernández, cofundador de Cincia e investigador principal del Centro de la Familia Andrew Sabin para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad de la Universidad Wake Forest, de Estados Unidos.

La delegación entregó al papa dos documentos con evidencia científica, entre ellos el 'Llamamiento a la Santa Sede por la protección de Amazonía: minería del oro y mercurio', preparado con contribuciones de investigadores de Colombia, Bolivia, Perú y Brasil.

La información señaló que Vega y Fernández fueron los autores del capítulo correspondiente a Perú, que señala que entre 2021 y 2024 el sur de la Amazonía peruana perdió 30.846 hectáreas, y en la región de Loreto, fronteriza con Ecuador, Colombia y Brasil, se han contabilizado más de 1.500 dragas dedicadas a la minería ilegal desde 2017.

Vega, quien también entregó a León XIV una tela elaborada por el pueblo indígena amazónico yine, sostuvo que "es importante visibilizar la importancia de la Amazonía y sus pueblos, y como están siendo impactados en la extracción ilegal del oro que destruye el bosque, contamina el territorio y sus poblaciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fernández destacó, por su parte, que pudieron "poner directamente en manos del santo padre más de una década de evidencia científica que muestra que el mercurio asociado a la minería de oro en la Amazonía peruana no se queda en la mina".

"Llega a los ríos, los peces, la fauna y, finalmente, a las personas, incluidas algunas de las comunidades indígenas más vulnerables de la Amazonía", remarcó.

Uno de los principales impactos documentados es la exposición al mercurio, ya que en la región de Madre de Dios se estima que se liberan unas 180 toneladas de este metal al año, mientras que una investigación realizada en 2024 en las cuencas del Nanay-Pintuyacu y el Bajo Putumayo, en Loreto, encontró que el 97 % de 439 personas evaluadas supera el límite seguro de mercurio.

El estudio identificó "una situación de especial preocupación entre mujeres en edad fértil de las comunidades del Putumayo".

Fernández dijo que esperan que la próxima visita que hará León XIV a Perú, del 11 al 16 de noviembre, cuando también llegará a la ciudad amazónica de Pucallpa, "ayude a mantener visible lo que está ocurriendo en la Amazonía y la situación de los pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por la minería de oro".