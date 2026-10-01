Cientos de presos son liberados en Inglaterra y Gales ante el hacinamiento en las cárceles

Los delincuentes que cumplen condenas de hasta 19 meses, como los condenados por fraude o violencia doméstica, pueden optar a esta salida anticipada tras haber cumplido un tercio de su pena.

Muchos reclusos empezaron ya este jueves a abandonar distintas prisiones al entrar en vigor el plan, en la primera salida de una serie de fases para liberar a un total de 4.500 prisioneros de forma escalonada hasta junio del próximo año.

La cifra original era de 6.000 presos, pero fue reducida tras la intervención del primer ministro británico, Andy Burnham, a raíz de las fuertes críticas de partidos de la oposición, de los familiares de las víctimas y de las agresiones de algunos reclusos.

Los condenados por violación, captación de menores con fines sexuales, delitos sexuales contra niños, homicidio o terrorismo no pueden acogerse a este programa.

El programa se planificó durante un periodo de dos años y fue debatido en el Parlamento, después de que el laborismo prometiera al llegar al poder en 2024 un plan de emergencia para liberar a presos que hubieran cumplido el 40 % de su condena para hacer frente a la situación de hacinamiento en las cárceles, heredada de la anterior Administración conservadora.

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Este plan, que entra en vigor al amparo de la Ley de Sentencias de 2026, ha sido una solución de emergencia dada la amenaza de colapso del sistema judicial y penitenciario, el cual se encontraba al 98 % de su capacidad total.