Colonos israelíes matan a tiros a un palestino en una aldea de Cisjordania

El ministerio identificó al fallecido como Mashhur Sháher Mohamed Yasín, que murió por "balas de colonos" en esta localidad situada al este de la ciudad de Salfit.

Una fuente de la Media Luna Roja Palestina precisó posteriormente a EFE que el balance es de un muerto, alcanzado por fuego real en el abdomen, y un herido por metralla.

El director del Hospital Gubernamental de Salfit, Mohamed al Ramahi, explicó a la agencia oficial palestina Wafa que Yasín sucumbió a las heridas sufridas durante el ataque.

Según Wafa, colonos procedentes de la granja de Havat Anton atacaron la zona de Al Nasba, al este de Yasuf, mientras que las fuerzas israelíes abrieron fuego real e hirieron a los dos palestinos. Varias personas fueron detenidas durante el ataque, añadió la agencia.

Las tropas israelíes también bloquearon una ambulancia en el pueblo, se apoderaron de la llave del vehículo y la tiraron, impidiendo el trabajo de los equipos médicos, según la misma fuente.

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El pasado jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, restó importancia ante la Asamblea General de la ONU a la violencia de los colonos, al afirmar que es "una obsesión" de la comunidad internacional porque se trata solo de "un puñado de jóvenes delincuentes".

Según el último informe de la OCHA (agencia de la ONU para los territorios palestinos), desde enero de 2023 hasta agosto de 2026 se produjeron en Cisjordania al menos 6.190 ataques de colonos que causaron víctimas o daños a la propiedad.

En ese periodo, 72 palestinos murieron y 5.728 resultaron heridos a manos de las fuerzas israelíes o de los colonos; al menos 6.500 palestinos fueron desplazados de sus casas por los colonos y las restricciones de acceso -49 comunidades desplazadas por completo y 83 parcialmente-, se destruyeron 88.000 árboles y más de 3.100 vehículos resultaron dañados.