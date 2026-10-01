¿Cómo se crean las nuevas estrellas de la ficción iberoamericana?

"La clave es confiar y protegerlos de esa idea de que no han hecho nada. Yo trato más bien de empoderarlos y crear un espacio donde ellos puedan traer sus propias vidas, y el resultado es muy padre", aseguró Sariñana este jueves en un coloquio del festival Iberseries & Platino Industria, un encuentro que reúne en Madrid esta semana a más de 2.500 profesionales de la industria, procedentes de 54 países.
En la charla 'Nuevas voces, grandes historias: La apuesta de Amazon MGM Studios por el talento que viene', celebrada en la cuarta jornada del certamen iberoamericano, el 'showrunner' (máximo responsable creativo y ejecutivo) de la serie 'Prefiero la muerte', que se estrenará el viernes en Amazon Prime, desveló que el actor protagonista de la serie nunca antes había tenido un papel protagónico y que fue crucial darle la confianza necesaria para llevarlo a cabo.
"En el caso de 'Prefiero la muerte', Diego Bernal, que es el protagonista, tenía que cargar con el peso de la serie, estaba en el 98% de las escenas. Y más allá de decirle, 'Diego, esta es tu gran oportunidad, es tu primera vez...', al revés, yo le dije siempre 'este papel ya es tuyo' e intenté darle la confianza de que sus decisiones rodando eran correctas", explicó Sariñana.
Junto a él, Daniela Goggi resaltó que las plataformas también "generaron nuevos espectadores, nuevas audiencias que son más exigentes", lo que desembocó en "una demanda de los espectadores de descubrir talento y novedades".
Eso, para ella, obliga a los creadores, guionistas o directores de ficción a "renovarse" cuando descubren "un talento nuevo".
Un ejemplo de ello fue lo que le ocurrió con su última película, 'Barreda', estrenada en agosto de este año en Amazon Prime y basada en uno de los crímenes más conocidos de la historia de Argentina, cuando un dentista asesinó brutalmente a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas.
En este filme se juntaron actrices experimentadas con otras prácticamente noveles: "Las actrices Maite Lanata y Margarita Páez tienen una visión muy distinta", aseguró la directora. "Maite es una actriz de 25 años que tenía diez de trayectoria y Margarita, por primera vez aparecía y llegaba al set con una alegría que podría estar filmando 24 horas seguidas y no le importaban las horas extras", agregó, divertida.
"Esa dinámica nueva en el set de ensayos y de probar generaba un nuevo clima de trabajo", apuntó.
Y Sariñana reforzó la idea al asegurar que las plataformas "son muy buenas para exponer ideas novedosas cuando hay valor y ganas", tras lo que auguró que hay voces "nuevas y emocionantes detrás de cámaras" de las que quiere descubrir más y más.
"Cuando estás haciendo cosas para jóvenes, creo que es fundamental no tratarlos como gente incompleta. Yo creo que son tan complejos y tan profundos como los adultos", afirmó el mexicano, al hablar de cómo ideó 'Prefiero la muerte'.
Para él, ser conscientes de que una serie para jóvenes puede tratar "temas complejos" y "filosóficamente muy profundos, es algo atractivo para esas generaciones" y subrayó la importancia de identificarse con ellos porque "todos hemos sido jóvenes".
Por su parte, Goggi valora el contar con voces nuevas y aprovechar el cruce entre mundos distintos al audiovisual, como el teatro y la literatura, y "traer gente de estos lenguajes, incluso de redes sociales"
La argentina subrayó la importancia de "ver cuáles son los temas que convocan a la audiencia" y reconoció que, a ella, lo que le interesa particularmente son "las historias de mujeres", explorar "ese plus de existencia que cuesta ser mujer".