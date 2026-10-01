Con incidentes termina masiva protesta contra eventuales recortes educativos en Chile

Kast presentó ayer la Ley de Presupuesto 2027, que deberá discutir el Congreso y que aumenta el gasto público en 1,5 % y cuyas prioridades el Ejecutivo fijó en obras públicas, empleo y seguridad; no obstante, la nueva repartición de los recursos, según el mandatario, va a priorizar salud y educación.

"Diferentes gremios nos unimos para manifestarnos contra el recorte de dinero que se va a entregar a las diferentes instituciones (...) queremos que el dinero llegue íntegro y responda a todas las necesidades que nosotros como funcionarias, como equipo, como nación y como país", expresó a EFE Claudia Fernanda Zúñiga, educadora infantil que participó en la marcha.

Bajo la consigna “Ni un peso menos para la educación”, el llamado a paro nacional fue convocado por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Colegio de Profesores y la Coordinadora Feminista 8M, entre otras.

"El recorte va a generar un impacto totalmente negativo. Van a bajar las colaciones, los insumos y los avances en los colegios, la infraestructura y los sueldos", alertó a EFE Gerardo Villalón, profesor de 65 años, quien calificó el presupuesto como "un castigo a la sociedad, a quien necesita recursos".

La movilización, que inició con una concentración de miles de personas en la Plaza Baquedano y se desarrolló en su mayor parte de forma pacífica, pudo avanzar apenas unas calles antes de ser disuelta por policías mediante gases lacrimógenos y camiones lanzaagua, acción que terminó con al menos 17 personas detenidas.

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A las puertas de la Universidad Católica, un par de cuadras desde el inicio de la manifestación, miembros de los movimientos políticos universitarios de derecha Gremial y Solidaridad realizaban una contraprotesta cuando fueron agredidos con golpes, lanzamientos de objetos e incluso pintura.

El enfrentamiento se extendió por unos minutos hasta que las puertas del centro educativo se abrieron para resguardarlos y, para el momento de la intervención policial, ya había finalizado el altercado.

Consultado por estos hechos, el mandatario chileno, José Antonio Kast, señaló que en el presupuesto presentado ante el Congreso "se ha hecho todo por mantener derechos sociales, y que todo el tema de las pensiones, de la gratuidad, está cubierto".

"Hoy día se produjo una situación muy compleja entre jóvenes que pensaban distinto, y eso no puede volver a ocurrir", subrayó.

Comparado al presupuesto de 2026, bajo la Administración del expresidente Gabriel Boric, el rubro de Educación tuvo una leve disminución, pasando de 17,4 billones de pesos en 2026 a 17,3 para el próximo año, y plantea la descontinuación de programas formativos, culturales y de salud comunitaria.