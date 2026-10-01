Coordinador de ONU: Acuerdo UE-Mercosur permitirá a Uruguay dar un "salto al desarrollo"

"Uruguay está en ese punto y creo que el acuerdo que acaba de entrar en vigor entre la UE y el Mercosur supone el espaldarazo definitivo para pegar ese salto que, esperemos que de aquí a cinco años o a diez, cuando vuelva a Uruguay como amigo del país, lo pueda ver hecho realidad", dijo a EFE, al cierre de su gestión de cinco años en Uruguay.

Explicó que Uruguay "ha hecho un trayecto muy importante en términos de consolidación política, de estabilidad, de un crecimiento sostenido regular de mejora social que lo posiciona dentro de lo que es la Agenda 2030 como un ejemplo" para la organización, por lo que lo consideró como "uno de los países que más condiciones tienen para dar ese salto al desarrollo en América Latina".

En enero pasado, el Mercosur firmó con la UE un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto global.

Ruiz Hiebra destacó la entrada en vigor de este acuerdo "en un contexto tan difícil como el que hay en el mundo, tan convulso de tanta debilidad del sistema comercial internacional en este momento".

El coordinador saliente explicó que si bien "la letra del acuerdo es importante, porque ahí se abren oportunidades comerciales", también "abre un marco que podría llegar a ser muy beneficioso para la subregión, para el Mercosur, para la estabilidad económica y social de la zona y para ese salto al desarrollo".

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Una de las prioridades definidas por el organismo en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Uruguay 2026-2030 acordado con el Gobierno es el desarrollo económico del país.

En ese sentido, Ruiz Hiebra afirmó que, de pedirlo, la ONU podría ayudar al Gobierno "a tratar de maximizar la oportunidad" que representa este tratado para el país.

A modo de ejemplo, dijo que hay "mucho trabajo que hacer en el tema del acuerdo con temas de sostenibilidad" y que la ONU ayuda a las empresas privadas a cumplir con los estándares para exportar y aprovechar los beneficios del acuerdo, pero también puede servir de acompañamiento en lo referido al cumplimiento de los estándares laborales.

"Ojalá sea un inicio de un camino de crecimiento y de estabilidad de la subregión y ojalá también ya más adelante a ese tren se puedan subir otros países y América Latina encuentre ese camino de estabilidad y crecimiento económico con equidad que todos deseamos. Creemos que Uruguay es como una pieza pequeñita pero muy importante de ese engranaje", afirmó.