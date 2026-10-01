Crimea sufre un apagón parcial por un ataque de drones de Ucrania

“Durante la noche, instalaciones energéticas de Crimea fueron blanco de un ataque con drones lanzados por las Fuerzas Armadas de Ucrania”, señaló en un comunicado la compañía eléctrica Krimenergo.

La nota agrega que “algunas localidades se quedaron sin luz” a consecuencia de los daños ocasionados por el ataque enemigo.

En Krimenergo subrayaron que la situación con el suministro eléctrico en la península sigue siendo complicada y que los especialistas trabajan las 24 horas para restablecer las redes dañadas.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó previamente del derribo de 330 drones enemigos durante la noche pasada, parte de ellos sobre Crimea.