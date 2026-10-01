De 'The Boys' al 'Señor de los Anillos', la pasión del 'cosplay' une en la Comic-Con

El cosplay, que tiene un gran auge, consiste en que las personas aficionadas a ello se visten para hacer una representación realista de una idea o un personaje propio de la ficción.

Movidos por la ilusión de conseguir firmas y fotografías de sus ídolos, como actores, ilustradores o animadores, o comprar piezas de coleccionismo como los codiciados Funkos de edición limitada, los visitantes han convertido las salas y el exterior del Palacio de Ferias de Málaga, donde se celebra el evento, en una pasarela de cultura pop.

La creadora de contenido española Spider-Eli, de 34 años, fue la primera en acceder al mostrador para conseguir tres funkos especiales, de Spider-Man, Pochita, y Jason, en esta ocasión por sorteo, a diferencia de la primera edición de la Comic-Con, cuando las exclusivas figuras desataron la locura y provocaron largas esperas.

Eli, que tiene previsto acudir los cuatro días al evento acompañada de varios amigos, va vestida este jueves de Chico Percebe, personaje de 'Bob Esponja', y para los próximos días eligió atuendos del universo de 'Guardianes de la Galaxia', 'The Big Bang Theory' y de hobbits.

Uno de los roles de moda es Homelander (Patriota) en la serie televisiva 'The Boys'. Con su uniforme con capa recorre la Comic-Con Jesús, de 42 años, que por primera vez visita este encuentro, acompañado por su mujer disfrazada de Starlight (Luz Estelar).

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Le gustaría hacerse una foto con los protagonistas de la serie, como Karl Urban y Aya Cash, que interpretan a Butcher (Carnicero) y Stormfront en la ficción. No tiene reserva, pero "a ver si hay suerte", dijo.

Entre los 'cosplayers' que desfilan por la Comic-Con de Málaga hay bastantes personas, como Álvaro, que a sus 14 años acude vestido del icónico mago Gandalf ('El señor de los anillos'), su "trilogía favorita", explicó a EFE.

Considera que en la Comic-Con puede "ver cosas de todos los fandoms (comunidades de seguidores)".

Jessica y Jesús son otros asistentes, que en esta ocasión viven la experiencia caracterizados como la pirata Perona y el espadachín Roronoa Zoro del fenómeno global 'One Piece'. Coinciden en que "hay menos personas" que el pasado año o "más espacio".

Como otros cosplayers, Alejandra posa para hacerse una foto con algunos asistentes a esta convención. Hoy va vestida de Caitlyn, de 'League of Legends', un 'cosplay' que también eligió en la primera edición. Su reto es conseguir el sábado la firma de una ilustradora y animadora conocida en redes como Macas.

Alberto, de 20 años, lleva un imponente traje de Fenómeno, un personaje de la franquicia 'Uma Musume'. Busca "pasarlo bien" y también está interesado en alguna firma, como la del actor que interpreta a Stuart en 'The Bing Bang Theory' (Kevin Sussman).

Todos buscan exprimir al máximo la experiencia de la segunda San Diego Comic-Con Málaga, en la que están programadas unas trescientas horas de contenido hasta el próximo domingo, con numerosos artistas invitados del mundo de las series, el cine, el cómic y la cultura pop.

La San Diego Comic-Con, que el año pasado celebró su primera edición fuera de Estados Unidos, en la ciudad española de Málaga, y que este año repite, es un evento reúne a fans, creadores, estudios, editoriales y empresas del sector del entretenimiento en torno al cine, las series, el cómic, los videojuegos, la animación y otras industrias creativas.