Detenidos otros tres alcaldes opositores turcos bajo acusaciones de corrupción

En la operación se ha arrestado a un total de 59 personas, entre ellos Vahap Seçer, alcalde de Mersin, la décima ciudad más poblada de Turquía, y los de Yenisehir y Mezitli, informa la agencia turca Anadolu.

Las Fiscalía considera a los detenidos culpables de manipulaciones o falsedades en un total de 13 licitaciones y 63 contratos municipales, lo que habría causado a las arcas públicas un perjuicio de unos 6 millones de euros, según la citada agencia.

Se eleva así a 38 el número de alcaldes del CHP detenidos desde inicios de 2025 bajo acusaciones de corrupción, con 30 actualmente en prisión preventiva o cumpliendo condena, tres en libertad tras haber cumplido parte de su sentencia y uno en libertad con cargos, a los que se añaden los tres detenidos hoy.

La oposición socialdemócrata, representada actualmente por el partido Yeni, escindido en julio pasado del CHP, considera las detenciones de alcaldes opositores una operación de persecución política instigada por el Gobierno.

La serie de encarcelamientos empezó en marzo de 2025 con la detención del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, entonces en proceso de ser declarado candidato de su partido para enfrentarse al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, en las próximas elecciones, previstas para 2028.

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En los comicios municipales de 2024, el CHP se impuso en varias importantes ciudades antes gobernadas por el AKP, el partido islamista de Erdogan, y se convirtió en el partido más votado de Turquía.