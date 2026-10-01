Detienen a empresaria venezolana en Florida cuando dejaba a su hija en casa de una amiga

Labrador llegó al país con un visado en 2016, tiene una solicitud de asilo pendiente y fue trasladada a un centro de detención de migrantes en Texas, según personas de su entorno citadas por el canal Univision 23 que aseguran que no tiene antecedentes penales.

Las autoridades no han informado públicamente sobre el caso ni sobre los motivos de la detención, que ocurre en medio de denuncias de asociaciones de venezolanos en Estados Unidos sobre un incremento de las deportaciones en Doral, la ciudad con mayor proporción de inmigrantes de esta diáspora en el país.

Su empresa publicó este jueves en Instagram un mensaje en el que agradeció "el apoyo, el cariño y las oraciones" recibidos y aseguró que la clínica "continúa abierta" y que sus áreas siguen bajo la dirección de profesionales, sin mencionar expresamente la detención.

Además de gestionar Aliestetic USA, inscrita en Florida en 2016, Labrador es vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas de Doral, según los registros de ambas entidades en el estado.

El domingo pasado, la cámara publicó en Instagram imágenes de un encuentro de la organización con Labrador y su presidenta, Roxana Silvera, a las que describió como "dos mujeres empresarias, mujeres de fe y de propósito".

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En Doral, una ciudad del área de Miami con 81.634 habitantes, cuatro de cada diez son de origen venezolano, según la Oficina del Censo.