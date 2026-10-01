Don Orione, el hogar de personas con discapacidad que visitará León XIV en Argentina

El sumo pontífice acudirá a este gran hogar de cuidados, ubicado en el denominado 'Conurbano' o Gran Buenos Aires -a unos 30 kilómetros del centro de la capital argentina- para conocer las actividades terapéuticas que realizan sus más de 400 residentes, muchos de ellos sin familia y con agudas patologías.

Cottolengo Don Orione está en un predio de 50 hectáreas fundado en 1935 y su nombre incluye un doble homenaje: al sacerdote José Benito Cottolengo, que en 1832 creó un refugio para personas enfermas en Turín (Italia); y a Luis Orione, también religioso italiano que puso en marcha decenas de hogares y forjó un vínculo muy fuerte con Argentina, donde su corazón -enviado desde Europa tras su muerte en 1940- se venera como reliquia.

Durante una visita de EFE al lugar, el padre Aníbal Quevedo, coordinador de los catorce hogares de la Obra de Don Orione, que dan cobijo a unas 1.400 personas en Argentina, afirma, citando a San Mateo: "Jesús dijo que lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Entonces el trato, el servicio, el apoyo y la ayuda para hacer felices a las personas con discapacidad es ayudar a Jesús".

Cada semana, el Centro Educativo Terapéutico (CET) del Cottolengo reúne a los asistentes del taller de danza para ensayar una coreografía. A través de un parlante, el artista pop argentino Diego Torres canta "Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor". Minutos después, la música cambia a 'Footloose' y el salón se transforma en una pista de baile libre y frenético.

Jorgelina Leis, coordinadora principal del CET y con 32 años de experiencia en la institución, explica a EFE: "El común denominador acá es la debilidad mental, pero hay discapacidades múltiples, patologías neuromotoras, sensoriales, y muchas de ellas convergen en una misma persona".

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El gran desafío terapéutico es que todos los que deseen hacer una actividad la puedan hacer, más allá de su condición: "La motivación es el motor de todo en la vida de cualquier ser humano", apunta.

La coordinadora del hogar de mujeres en el centro de Claypole, Luciana Ponce, dice a EFE que el suyo no es cualquier trabajo: "Podés trabajar en discapacidad en un montón de lugares, pero el Cottolengo tiene algo especial que te hace sentir en familia. Te llevás muchas más cosas que las que pensás que les brindás a ellos".

Verónica Valdez Fau es residente y comparte con EFE sus sensaciones sobre la visita papal: "Yo estoy emocionada. Cuando era chica vi pasar en tren a Juan Pablo II, me dio mucha pena cuando se murió. Y a Francisco quería conocerlo". Así hizo referencia a la visita a Argentina del papa polaco, hace 40 años, y al argentino, que nunca visitó su país como pontífice.

Junto a ella está Juan Manuel Gómez, otro residente y quien prepara en su taller de arte un presente para León XIV: "Voy a hacerle un cuadro para que se lo lleve", dice a EFE.

El Gobierno de Milei, quien asumió como presidente en diciembre de 2023, ha estado marcado por controversias respecto al rol estatal en el área de la discapacidad: por un lado, impuso un severo recorte de recursos y, por otro, se desató una investigación judicial por un caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El Presupuesto para 2027 presentado en el Congreso reduce en un 19 % respecto de 2023 la cobertura de la salud pública para personas discapacitadas y, según datos oficiales, las ayudas económicas para personas con invalidez retrocedieron un 11,9 % entre 2023 y 2025.

La discapacidad ha sido territorio de disputa entre Milei y la oposición, que impulsó una ley de emergencia para mejorar los ingresos del sector y que el presidente vetó para dejarla sin efecto, pero el Congreso lo revirtió y la Justicia obligó al Gobierno a cumplir la nueva norma.

"No recibimos lo que necesitamos según marca la ley", dice el padre Quevedo durante la visita de EFE al hogar.

La Obra de Don Orione se queja porque el Gobierno escatima el envío de las partidas de medicamentos y material de higiene.

Quevedo resalta la importancia de la visita de León XIV: "En la vida cotidiana, el concepto de discapacidad que tenemos nos aleja de las personas en esa situación, por lo que la visita del santo padre a nuestra institución nos va a interpelar a todos los argentinos".

Leis coincide en que los recortes del Gobierno les afectan, pero prefiere destacar el efecto positivo sobre los habitantes del Cottolengo: "Es la mirada del Santísimo que va a hacer protagonistas a las personas con discapacidad y a quienes trabajamos con ellos todos los días. Nos enorgullece".