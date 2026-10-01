Dos detenidos en Letonia por espiar para la inteligencia militar rusa

Según el comunicado, los dos sospechosos fueron detenidos el 28 de junio tras determinarse que "recogían y transmitían información al GRU sobre el sistema de defensa de Letonia, actividades de los aliados de la OTAN y distintos tipos de apoyo prestados a Ucrania".
Además, la pareja "también recopilaba información sobre la Base Aérea de las Fuerzas Armadas Nacionales, los sistemas de radar y los movimientos de aviones militares", señaló el organismo encargado de la contrainteligencia.
"Una de las personas había llevado a cabo un reconocimiento de la base militar de Ādaži y había tomado fotografías aéreas de la misma utilizando una pequeña avioneta privada por encargo del GRU. Además, las personas habían llevado a cabo actividades para el posible apoyo a grupos de reconocimiento y sabotaje dentro del territorio de Letonia", prosigue el VDD.
La operación para investigar y detener a los presuntos espías del GRU se llevó a cabo en colaboración con el Servicio de Inteligencia y Seguridad de Defensa de Letonia (MIDD).
En el momento de la detención, ambos organismos también realizaron registros en tres lugares relacionados con los sospechosos en Riga y Ādaži, sede de la principal base de la OTAN en Letonia
"Durante los registros se incautó un gran número de soportes de datos de distintos tipos, así como documentos y notas", informó el VDD.
Ya en el pasado, el servicio de seguridad ha retrasado varios días después de llevarse a cabo la información sobre acciones como detenciones y registros, pero en este caso ha esperado algo más de dos meses antes de informar de sus actividades.