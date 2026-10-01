Dos jóvenes atracan con un hacha y en plena hora punta una casa de apuestas en Palermo

El violento atraco, informó este jueves la Policía Estatal, tuvo lugar en la zona de Corso Tukory sobre las 20.00 horas del miércoles, cuando los dos delincuentes, encapuchados y blandiendo un hacha, irrumpieron en la casa de apuestas en presencia de numerosos clientes, y tras dar las "buenas noches" comenzaron a golpear con fuerza el cristal antibalas de la cabina del establecimiento.

Detrás del cristal estaba el único empleado que se encontraba en ese momento en la casa de apuestas y que, aterrorizado, se refugió en un armario contiguo.

Según se ve en el vídeo divulgado por la policía, los atracadores lograron abrir un agujero en el cristal que les permitió apoderarse de unos 1.700 euros pero, al huir, el que blandía el hacha fue reducido y esposado por la policía. El otro delincuente logró escapar y se ocultó bajo un coche en una calle cercana, donde finalmente fue capturado.