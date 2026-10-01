Dos milicias iraquíes proiraníes se comprometen con el desarme tras la salida de EEUU

La poderosa milicia iraquí Kataib (brigadas) Sayid al Shuhada y el movimiento Ansar Alá al Awfiya habían rechazado previamente entregar las armas, pero este jueves cambiaron de posición y aseguraron que se comprometen con el acuerdo alcanzado y la declaración del primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, según indicaron en sendos comunicados.

El anuncio de las milicias se produce después de que Al Zaidi afirmara que este jueves, 1 de octubre, marca "el día de un inicio serio" para que las milicias iraquíes proiraníes pongan sus armas bajo control estatal en Irak "de acuerdo con una hoja de ruta clara y plazos acordados que no se extenderán más allá del 30 de junio de 2027".

Unas afirmaciones que hizo después de que el miércoles la coalición antiyihadista liderada por EE.UU. completara su retirada de Irak, cuyo Gobierno y población celebraron la ocasión como "Día de la Soberanía".

Kataib Sayid al Shuhada felicitaron en su comunicado "al paciente pueblo iraquí por el fin de la presencia extranjera en suelo iraquí, y señalaron que es de "justicia expresar su agradecimiento al Gobierno iraquí, representado por el hermano Al Zaidi".

La milicia declaró "su compromiso con el acuerdo alcanzado entre las partes interesadas y con el contenido del discurso" de Al Zaidi, "siempre y cuando la otra parte no incumpla las obligaciones estipuladas en los términos firmados".

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En la misma línea, se expresó el secretario general de Ansar Alá al Awfiya, Haider al Gharawi, quien se comprometió con "el cese de las operaciones militares en Irak, conforme a los plazos acordados por las facciones, el comité del Marco de Coordinación y el Gobierno".

Al Gharawi elogió los esfuerzos realizados por el Gobierno, el primer ministro y las fuerzas políticas nacionales, "así como su determinación para completar el proceso de soberanía y poner fin a la presencia extranjera, subrayando el apoyo del movimiento a cualquier medida que salvaguarde este logro".

En reacción, Al Zaidi valoró "la postura de las facciones que han anunciado su compromiso de abordar la cuestión del armamento de conformidad con la Constitución y el calendario establecido por el Gobierno", indicó en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias iraquí INA, sin citar nombres.

"Esperamos el mismo compromiso por parte de los demás, en aras de los intereses de nuestro querido pueblo y para reforzar la autoridad y el prestigio del Estado", añadió apelando a las milicias que siguen rechazando el desarme como Kataib Hizbulá y Harakat al Nujaba.

El Gobierno iraquí anunció a finales de junio su plan para el desarme o la integración de las decenas de milicias de la agrupación Fuerzas de Movilización Popular (FMP), así como otras facciones que escapan del control del aparato de seguridad del Estado.

La agrupación FMP nació en 2014 para combatir al EI y con el tiempo se convirtió en una estructura reconocida por el Estado, pero dentro de ellas operan grupos con grados distintos de autonomía y con diferente relación con Irán.