Drones paramilitares matan a cinco desplazados y hieren a otros 47 en el centro de Sudán

El ataque tuvo lugar a última hora del miércoles cuando varios drones lanzados por las FAR impactaron en el campamento, ubicado en el oeste de Al Obeid, y que alberga a personas huidas de los combates en el vecino estado de Kordofán del Oeste.

"El hospital de Al Obeid recibió cinco cadáveres y un total de 47 heridos de diversa consideración, en su mayoría mujeres y niños", dijeron a EFE fuentes del centro sanitario.

Por su parte, el portavoz del gobierno local de Kordofán del Norte, Yamaa al Mahdi, denunció en un comunicado el ataque, y confirmó que "fue realizado por drones suicidas contra civiles e infraestructuras civiles".

Recordó también que se produjo "dos días después de que otro ataque similar de las FAR provocara la muerte de dos civiles en otro centro de desplazados" en Al Obeid, en tanto denunció "el silencio de la comunidad internacional ante las reiteradas violaciones cometidas por las FAR contra civiles e infraestructura civil".

Los paramilitares han aumentado el uso de drones en Kordofán después de que el Ejército regular anunciara el avance de sus tropas en varios frentes de esa vasta región, en especial en Kordofán del Norte y del Oeste, vecinas de Darfur.

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La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertos, y ha forzado el éxodo de unos 14 millones de personas en la peor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU.