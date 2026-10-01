El avance de los hutíes corta la ruta principal entre Adén y el interior del Yemen

Los combates, que se desarrollan en el sur del país desde que los hutíes, respaldados por Irán, tomaran en septiembre toda la costa occidental, llegaron a las zonas de Souq al Rubua, en Haijat al Abd y Wadi al Maqatirah, obligando a cerrar la carretera, una vía clave que conecta Aden con las vecina Taiz y Lahj, afirmaron los viajeros.

El Ejército yemení, compuesto por fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido y apoyado por Arabia Saudí, confirmó este jueves a través de sus canales oficiales que sus "tropas están librando feroces combates (...) en el oeste y el sureste de Taiz, e infligen pérdidas de vidas y material a la milicia hutí".

No obstante, no dio a conocer detalles sobre la situación en la zona, mientras que los viajeros contactados por EFE indicaron que se les ha recomendado utilizar otras carreteras alternativas y evitar la principal.

"Aviones de guerra de nuestras fuerzas armadas lanzaron 6 incursiones contra posiciones de la milicia hutí en Al Akboush y en el frente del distrito de Haifan, en el sureste de Taiz, en medio de los continuos combates en varios frentes de la gobernación", dijo el Ejército en otro mensaje en su cuenta en X.

Indicó que los combates se centran en las zonas de Bani Bakari y Hamir, ubicadas en la región rural occidental de Taiz y en el frente de Al Aqroud, en el sureste de esa gobernación.

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La carretera que conecta Adén con Taiz, a través de la también importante provincia de Lahj, ha sido afectada en varias ocasiones en los últimos días por los combates que siguieron a la ofensiva que los hutíes lanzan desde finales de agosto.

Ésta les permitió controlar todo el oeste del país hasta el estrecho de Bab al Mandeb, en la entrada del mar Rojo y vital para el comercio internacional.

Los hutíes se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno reconocido y se apoderaron de amplias regiones del norte, centro y oeste del país, incluida la capital, Saná.

Con su última ofensiva ya controlan más del 25 % del territorio del empobrecido país del sur de la península Arábiga, la zona más poblada e importante política y económicamente de Yemen.