El caucus hispano del Congreso de EE.UU. da su apoyo para el Senado al demócrata Talarico

A través de su comité de acción política (PAC, en inglés) y brazo electoral, BoldPAC, el caucus, que reúne a 42 miembros del Congreso, dio el espaldarazo a Talarico, un día después de que el candidato participara en un encuentro con líderes, empresarios y estudiantes en la ciudad texana de Edinburg, en la disputada región del valle del Río Grande.

"Talarico es el único candidato que defenderá a las familias latinas de Texas. Entiende nuestros valores y luchará por nosotros todos los días en Washington. Hará frente a ICE, hará nuestra vida más asequible y garantizará que los latinos tengan un lugar en la mesa", indicó Sylvia García, una de las líderes del caucus hispano, en un comunicado compartido a EFE.

El sur de Texas, de mayoría hispana y tradicionalmente demócrata, sorprendió en 2024 al inclinarse por Trump, tras los avances que el republicano ya había logrado en 2020.

El entonces candidato republicano ganó los cuatro condados del valle del Río Grande, incluido Starr, de población mayoritariamente latina y que no había respaldado a un aspirante republicano a la Presidencia desde 1896.

Sin embargo, la inflación y el efecto en la economía de los residentes de una de las zonas más pobres del país, sumado al aumento en las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), amenaza el apoyo latino a los republicanos.

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Según una encuesta publicada a principios de septiembre por el portal Cook Political Report, un 18 % de los hispanos de Texas que votaron por Trump desaprueba ahora su gestión.

A su vez, este mismo sondeo muestra que la candidatura de Talarico recaba un 63% de apoyo entre esta población frente a su rival, Ken Paxton, con solo un 30%.

El valle del Río Grande, fronterizo con México, es una de las regiones más pobres de EE.UU. Según la Oficina del Censo, la pobreza supera el 30 % en algunos de sus condados, alrededor de tres veces el promedio nacional.

Talarico, un exlegislador estatal y seminarista presbiteriano, busca arrebatar a los republicanos el escaño que deja vacante el senador John Cornyn, derrotado por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en las primarias republicanas.

La carrera es clave para los demócratas, que necesitan ganar cuatro escaños en las legislativas de noviembre para recuperar el control del Senado.

Los republicanos se enfrentan a unas ajustadas elecciones de medio mandato el próximo mes de noviembre, en las que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado y se decidirá si el legislativo frenará o seguirá impulsando la agenda del presidente Donald Trump.

El partido oficialista controla por pocos escaños la mayoría en el legislativo: 218 escaños en la Cámara Baja, frente a 215 de los demócratas y 53 en la Cámara Alta versus 47 demócratas y dos independientes.