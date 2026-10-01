El desempleo baja en algunas regiones fronterizas de Uruguay con Argentina y Brasil

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que mostró el índice de actividad, empleo y desempleo en las diferentes zonas del país suramericano.

En comparación con el mismo período del año 2025, en el departamento de Paysandú -uno de los tres conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- el desempleo pasó de 9,7 % a 8,3 %.

También bajó en Salto, donde pasó de 7,9 % a 6,7 %, mientras que en Río Negro la tasa de desempleo subió de 8,2 % a 8,9 %.

Por su parte, en la región fronteriza con Brasil a través de los pasos de frontera terrestres, dos departamentos tuvieron una baja en el desempleo y en otros dos hubo una subida.

En Rivera descendió de 5,9 % a 4,1 % y en Rocha de 7,9 % a 6,7 %, al tiempo que en Artigas subió de 8,3 % a 10,7 % y en Cerro Largo de 3 % a 3,8 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En materia de empleo, el índice más alto del trimestre, en comparación con el período junio-agosto de 2025 lo tuvo el departamento de Maldonado -donde se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este- con un 65 %. Le siguieron Soriano (64,1 %) y Florida (63 %).

En tanto, el mayor índice de desempleo lo tuvo Artigas (10,7%), seguido por Treinta y Tres (10,6 %) y Durazno (10,5 %).

Por su parte, en la capital Montevideo el empleo fue de un 60,8 % y el de desempleo fue de un 7,1 %. En el mismo período de 2025 el empleo había sido de un 60,7 % y el desempleo también había sido de un 7,1 %.