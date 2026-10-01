El euro cae por debajo de 1,13 dólares, mínimo desde mayo de 2025

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1273 dólares, frente a los 1,1353 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1298 dólares.

La expansión económica del sector manufacturero de la zona euro cobró impulso en septiembre, pero el euro cayó porque los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron al 5,34 %, el nivel más alto desde hace 24 años, y los de los bonos a 30 años llegaron hasta el 5,68 %, también máximo desde hace 24 años.

La rentabilidad de la deuda estadounidense sube ante el aumento de la inflación, el elevado endeudamiento de EE.UU. y la competencia de las emisiones de deuda de las tecnológicas de inteligencia artificial, que inundan el mercado y hacen que los inversores exijan más rentabilidades a los estados para prestarles.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de la eurozona subió hasta 52,9 puntos en septiembre (52,7 puntos en agosto y en el primer cálculo para septiembre), según S&P Global.

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"Los costes de los insumos como los precios de venta volvieron a subir a un ritmo acelerado en septiembre, lo que alimentará las especulaciones sobre nuevas subidas de tipos de interés por parte del BCE", comentó el economista jefe de Negocios de S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

Miembros de la Reserva Federal (Fed) estadounidense se mostraron a favor de subir más los tipos pese a que la inflación fue mejor de lo esperado en EE.UU. en agosto .

Los precios de consumo subieron en Estados Unidos un 3,4 % en agosto y descontados la energía y los alimentos aumentaron un 3 %, menos de lo esperado.

También preocupa a los inversores el aumento del diferencial de la rentabilidad de la deuda soberana alemana y francesa.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en una entrevista con el periódico católico francés La Croix que "la incertidumbre política y los déficits presupuestarios lastran la inversión y la actividad".

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1267 y 1,1337 dólares.