El euro, por debajo de 1,13 dólares, tras la subida de la rentabilidad de la deuda de EEUU

El euro se cambiaba hacia las 08.30 horas GMT a 1,1297 dólares, frente a los 1,1353 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron al 5,34 %, el nivel más alto desde hace 24 años, y los de los bonos a 30 años llegaron hasta el 5,68 %, también máximo desde hace 24 años.

Otros miembros de la Reserva Federal (Fed) se mostraron a favor de subir más los tipos de interés pese a que la inflación fue mejor de lo esperado en EE.UU. en agosto.

Los precios de consumo subieron en Estados Unidos un 3,4 % en agosto, menos de lo esperado, y descontados la energía y los alimentos aumentaron un 3 %, menos de lo esperado.

Pero el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas y que los datos de precios de consumo no "cambiaron mucho esa situación".

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También preocupa a los inversores el aumento del diferencial de la rentabilidad de la deuda soberana alemana y francesa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1294 y 1,1337 dólares.