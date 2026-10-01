El FMI prepara la apertura de una oficina en Venezuela

"El Fondo y las autoridades venezolanas están considerando establecer una presencia local en Venezuela para facilitar esta cooperación técnica y el desarrollo de capacidades. El calendario y las modalidades todavía se están discutiendo", explicó la portavoz del organismo Julie Kozack durante una rueda de prensa en Washington.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo el pasado 21 de septiembre un encuentro con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, en el que abordaron el restablecimiento de las relaciones entre la institución y el país, que salió del organismo en 2007.

"En este momento, nuestro principal objetivo respecto de Venezuela es identificar las áreas clave de cooperación técnica. Hasta ahora, las áreas identificadas son las estadísticas macroeconómicas, las operaciones monetarias, las operaciones cambiarias, las operaciones de tesorería y la administración tributaria", detalló la portavoz del organismo.

Un equipo técnico del FMI también visitó Caracas desde finales de agosto hasta comienzos de septiembre para discutir nuevamente las prioridades de desarrollo de capacidades y el suministro de datos. Esa visita siguió a otra anterior de la director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk.

Kozack confirmó que las autoridades venezolanas no han solicitado un programa del FMI ni financiamiento del Fondo.

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"Cualquier financiamiento que pudiera otorgarse sería únicamente a solicitud de las autoridades", explicó.

Con la deposición del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el FMI y Venezuela retomaron los contactos en abril, después de siete años de suspensión, y el país volvió a tener acceso a ciertos recursos vinculados al Fondo para apoyar la recuperación tras los terremotos de junio.