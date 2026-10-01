El Gobierno de Ecuador renueva un programa de pasantías pagadas para 700.000 jóvenes

El programa, denominado Jóvenes en Acción, generalmente es de tres meses, pero en esta ocasión será solo de dos y consistirá en capacitaciones y pasantías en entidades públicas por las que los jóvenes recibirán 400 dólares mensuales.

El primer pago se realizará el 30 de octubre y el segundo el 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones locales en las que el Gobierno busca quedarse con las alcaldías de las ciudades más pobladas, como Quito y Guayaquil, que en 2023 ganó el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que actualmente está suspendido.

Según datos del Gobierno, Jóvenes en Acción benefició a 75.467 personas en 2024 y a 80.000 en 2025.

Este anuncio se sumó al que un día antes también hizo Noboa sobre el adelanto del aguinaldo para los funcionarios públicos que se entrega en diciembre y que este año se pagará el 16 de noviembre.

Es el segundo año que el presidente ecuatoriano ordena que se adelante este pago. En 2025 el aguinaldo en el sector público se entregó el 14 de noviembre, dos días antes del referéndum con el que el mandatario buscaba, entre otros objetivos, que se apruebe la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

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Sin embargo, los ecuatorianos rechazaron las cuatro preguntas planteadas por Noboa, entre las que también estaba la posibilidad de que se instalen nuevamente en el país bases militares extranjeras.