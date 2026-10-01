El jefe de DDHH de la ONU pide que no haya ningún nuevo intento de ejecutar a Christa Pike

"El sufrimiento prolongado físico y mental derivado de los múltiples intentos fallidos de ejecución es aborrecible y cruel, y siguen sin resolverse cuestiones fundamentales relativas al derecho a un juicio justo", señaló este jueves Türk en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos, y aseguró que la pena de muerte "no tiene cabida en ninguna sociedad".

El Departamento Correccional del estado de Tennessee, en el centro de Estados Unidos, confirmó que Pike sobrevivió a las dos dosis letales administradas en la tarde del miércoles durante su proceso de ejecución, y que fue trasladada a una instalación médica para recibir tratamiento.

La autoridad penitenciaria mantuvo que se siguió el protocolo establecido por la ley para la ejecución, que contempla dos tandas de inyección letal con pentobarbital, y afirmó que no se permiten "procedimientos adicionales" más allá de los que se realizaron.

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato.