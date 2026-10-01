El Ministerio Público de Bolivia denuncia la detención del fiscal general

Un funcionario de la Fiscalía denunció en una transmisión en vivo desde Sucre el "secuestro" de Mariaca, después de que medios locales informasen que el fiscal general fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

La misma fuente indicó que Mariaca se trasladó a Santa Cruz "para cumplir con su agenda institucional" e indicó que se desconoce cuál es el motivo del "secuestro" del fiscal general.

Los funcionarios también denunciaron que "personal policial se encuentra allanando de manera ilegal las instalaciones" de la Fiscalía General del Estado en Sucre y en la transmisión en vivo se observó en esas instalaciones a personas con el rostro cubierto y con chalecos del Centro Especial de Investigación Policial, una unidad de inteligencia.

Junto a Mariaca, también fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sin que por ahora el Gobierno o la Policía tampoco hayan brindado alguna información oficial al respecto.

Las aprehensiones ocurren después de que el lunes, el Gobierno de Estados Unidos informase que decidió revocar los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

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Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada por el Departamento de Estado estadounidense en las que se menciona a trece funcionarios y exfuncionarios, incluidos Mariaca y Zeballos.

El Gobierno estadounidense señaló entonces que las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer".

El Ejecutivo boliviano calificó el lunes de "graves" estas acusaciones y pidió a EE.UU. la información correspondiente para investigar en el país a las personas mencionadas por el Departamento de Estado.

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

En octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia para un periodo de seis años, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Legislativo boliviano tiene prevista una sesión el próximo lunes para analizar la información que envíe Estados Unidos y la posible conformación de una comisión que investigue esas acusaciones.