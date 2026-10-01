El ministro francés de Exteriores visitará el epicentro de la epidemia de ébola en RDC

"Es un desplazamiento de temática principalmente humanitaria", indicaron este jueves a la prensa fuentes del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

La prioridad de Barrot, quien en Kinsasa mantendrá un encuentro con su homóloga congoleña, Thérèse Kayikwamba Wagner, será tratar la actual epidemia de ébola en la RDC, que con más de 8.000 casos confirmados y cerca de 4.000 muertos es ya el peor de la historia de este país.

Para ello se desplazará a Bunia y tendrá intercambios con la población congoleña, las autoridades locales y las ONG que trabajan sobre el terreno.

Abordará el apoyo que Francia presta a las estructuras sanitarias congoleñas, pero también estará en la agenda la cooperación científica, tanto bilateral como con otros socios internacionales.

Y aunque se habla de la zona que va a visitar Barrot como el epicentro, desde París se recordó que es una epidemia muy extendida porque afecta a siete provincias, de las 26 que tiene la RDC: Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Además, las fronteras en este terreno no son verdaderamente fronteras", puntualizaron las fuentes, por lo que Francia desea tratar también la epidemia desde la perspectiva de la seguridad sanitaria.

"Nuestra seguridad sanitaria también está en juego a miles de kilómetros de nuestro país", recalcaron.

Desde París se enfatizó que el ministro no dejará de lado las violaciones del derecho humanitario que tienen lugar en la RDC, especialmente en el marco de la violencia en la parte noreste del país.

"Francia, al igual que otros actores, está movilizada. Queremos trabajar con las organizaciones más implicadas, las que están en primera línea en este ámbito", detallaron fuentes diplomáticas francesas, que señalaron que Barrot hará anuncios de colaboración con las autoridades y con la sociedad civil congoleña.

El viaje se produce, además, en la antesala de una Conferencia Nacional Humanitaria (CNH) convocada en París el 6 de octubre.

En ella, el Gobierno francés reunirá a actores de la acción humanitaria (ONG, organizaciones internacionales, donantes, representantes gubernamentales, etc.) para examinar el estado de la cooperación internacional y lograr nuevos compromisos.

Se tratará en ella la situación de la RDC, pero también otras crisis, como la de Gaza.

Es la séptima edición de este encuentro -la última se realizó en 2023- y llega en un contexto "difícil", indicaron las fuentes, porque la financiación internacional se ha reducido, no solo por las reformas introducidas por el Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, sino también porque el presupuesto de muchos países europeos se ha reducido.