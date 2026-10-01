El Miró más rebelde y experimental llega a Toulouse

'Joan Miró. Protestation' reúne pinturas, dibujos, tapices, 'sobreteixims', vestuario, documentos y películas procedentes de museos y colecciones de distintos países para ofrecer una visión diferente de uno de los artistas españoles más reconocibles del siglo XX.

El título de la muestra procede de un episodio de 1926, cuando los surrealistas Louis Aragon y André Breton acusaron a Miró de poner su arte al servicio del dinero por diseñar parte del vestuario y los decorados del ballet 'Romeo y Julieta', de Serge Diaghilev.

"Es una exposición que, lejos de inspirarse en un concepto, organiza un poco la historia de Miró a partir de un insulto, a partir de un ataque", explica a EFE el comisario Carles Guerra.

Miró, sin embargo, convirtió aquellos ataques en "una energía creadora" y poco después comenzó a desarrollar su idea de "asesinar la pintura", con la que cuestionaba las convenciones y los límites del arte.

La exposición establece un diálogo entre distintos momentos de su trayectoria, desde los años 20 y 30 hasta las últimas décadas de su vida, y muestra cómo esa voluntad de ruptura reaparece de diferentes formas.

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La dimensión política está presente, aunque lejos de una crítica directa. Miró atravesó la Guerra Civil española, el ascenso del fascismo y el nazismo y la dictadura franquista, pero nunca quiso hacer una pintura política convencional.

"La política de Miró no es la política evidente, no dice lo que hay que pensar", explica el comisario, sino que "crea espacios de meditación".

La sala que Guerra considera más política reúne varias grandes telas casi blancas, con muy pocos elementos, realizadas en el contexto de los últimos fusilamientos del franquismo. "No nos da ningún índice iconográfico, ningún detalle literal", señala.

La exposición incluye también una cincuentena de dibujos de cuerpos humanos desnudos y deformados, procedentes del Museo Reina Sofía, de los que hasta ahora solo dos habían sido expuestos.

En otra sala, titulada 'La pintura insultada', Miró lleva su interrogación sobre la pintura hasta el extremo: vierte pintura y pigmentos, observa su reacción ante el fuego y llega a quemar y destruir sus propias obras.

"Es un intento de liquidarla", explica Guerra, que describe el proceso como una manera de "diseccionarla casi de forma molecular". Un vídeo permite observar algunos de estos experimentos y seguir el proceso creativo del artista.

La exposición muestra también dos grandes obras que permanecieron en el estudio de Miró en Mallorca desde 1969 hasta su muerte y que todavía plantean dudas sobre su estado definitivo. "Aún hoy no sabemos si verdaderamente las acabó", apunta el comisario.

El recorrido desemboca en los últimos años de Miró, cuando el artista, ya octogenario, intensifica su relación con una generación más joven.

Con Josep Royo trabaja en tapices y 'sobreteixims', tapices intervenidos con diferentes materiales; con el cineasta Pere Portabella explora el cine y su dimensión política, y con la compañía teatral La Claca crea 'Mori el Merma', un espectáculo inspirado en 'Ubú rey', de Alfred Jarry.

Los personajes y vestuarios de aquel montaje, en el que la figura de Merma remite al dictador Francisco Franco, ocupan una de las salas más llamativas de la exposición, acompañados por grabaciones de las representaciones.

"Miró con 80 años no da por acabada su carrera", destaca Guerra. Al contrario, "inicia las colaboraciones más creativas y potentes" con artistas jóvenes, añade.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 7 de marzo de 2027, pretende recuperar "otro relato de Miró", el de un artista que hasta el final siguió cuestionando su propia obra y las fronteras de la pintura.