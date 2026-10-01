El Nikkei sube un 2,4 % a media sesión por las tecnológicas y el optimismo por los chips

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que incluye a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 1.602,09 puntos, hasta ubicarse en 68.355,81 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, avanzaba por su parte un 0,13 %, o 5,32 puntos, hasta cerrar en 4.113,97 enteros.

El auge en el parqué tokiota, gracias a las tecnológicas, sigue a los resultados publicados el miércoles por Micron Technology, considerados un elemento clave para el sector de los semiconductores e inteligencia artificial (IA).

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, uno de los mayores inversores en IA a nivel mundial, subía un 3,3 %; mientras que la empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, sumaba un 1,01 %.

Además, el fabricante japonés de memorias Kioxia crecía un 4,2 %, y las firmas del sector de los semiconductores Tokyo Electron y Advantest crecían respectivamente un 4,74 % y un 7,79 %.

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El principal fabricante de vehículos del país, Toyota, caía un 0,33 %, mientras que el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se revalorizaba un 0,51 %.

En el sector de la defensa, Kawasaki Heavy Industries caía un 0,99 %, mientras que el gigante Mitsubishi Heavy Industries ascendía un 0,89 %.