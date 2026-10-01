El petróleo de Texas sube un 2,7 %, pendiente de una posible escalada en Oriente Medio

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,45 dólares con respecto al cierre anterior.

Según The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, el Pentágono tiene previsto enviar un tercer grupo de ataque de portaviones y buques adicionales del Cuerpo de Marines a Oriente Medio.

Este despliegue supone un refuerzo de entre 9.000 y 10.000 efectivos en la región, de acuerdo con el rotativo.

Irán y Estados Unidos siguen sin llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.

Teherán anunció el miércoles que ha recibido una propuesta de EE.UU., después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara su plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de una serie de condiciones.

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Pese a todo, los analistas apuntan que las preocupaciones en torno al suministro de crudo se han relajado tras darse a conocer que Arabia Saudí reparó la conexión del oleoducto Este-Oeste, que atraviesa el país.

Esta infraestuctura es "fundamental" para transportar el crudo fuera del Golfo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, indicó a CNBC David Morrison, analista sénior de mercado de Trade Nation.

En el plano doméstico, las reservas comerciales de gasolina de EE.UU. cayeron en 1,7 millones de barriles y las de destilados, que incluyen el diésel y el combustible para calefacción, bajaron en 2,3 millones esta última semana, según divulgó ayer la Administración de Información Energética (EIA).

Los inventarios de gasolina se situaron en 204,3 millones de barriles en la semana terminada el 25 de septiembre, mientras que los de destilados quedaron en 105,2 millones, según la EIA, que señaló que las existencias de ambos productos se mantienen por debajo de sus respectivos promedios de los últimos cinco años.