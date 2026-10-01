El Prado sale a las calles de Concepción, Valparaíso y Santiago con 51 obras a tamaño real

Las obras pertenecen a la colección del Museo Nacional del Prado en Madrid, y la exposición contará con los principales maestros de la historia del arte occidental: 'Las meninas', de Diego Velázquez; 'El jardín de las delicias', de El Bosco; 'El 3 de mayo de 1808 en Madrid' o 'Los fusilamientos', de Francisco de Goya; 'La rendición de Breda' o 'Las lanzas', también de Velázquez; y 'David vencedor de Goliat', de Caravaggio.

"Son obras maestras, probablemente muchas de ellas son imágenes que tenemos en la retina, a lo largo de nuestra vida como estudiantes o si hemos podido visitar el museo, pero yo diría que las obras al final son un reflejo de nosotros mismos, son un espejo", comentó a EFE Ana Moreno Rebordinos, coordinadora general de Educación y Acción Cultural del Museo Nacional del Prado.

Durante mes y medio la exposición permanecerá en el sur de Chile, a inicios de diciembre comenzará en la zona costera del centro del país y cumplirá su ciclo itinerante en la capital en marzo de 2027.

El espacio urbano se convertirá en una galería abierta y gratuita donde se desplegarán paneles de gran formato que contendrán las reproducciones fotográficas en alta resolución de medio centenar de obras maestras, todas presentadas a tamaño real.

El público podrá observar las pinturas muy de cerca, a diferencia de los cuadros reales en el Museo, lo cual ofrece una experiencia diferente.

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"El arte es un idioma universal y todos, independientemente de nuestra formación o de nuestros conocimientos, llegamos al arte", reflexionó Rebordinos que viajó a Chile para la inauguración en Concepción.

'El Prado en las Calles' comenzó en 2015 en Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala y San Salvador, para acercar parte de la colección del museo a públicos que, por razones geográficas, económicas o físicas, no tienen la posibilidad de visitarlo en Madrid.

A través de los años, y en coordinación entre los Centros Culturales de España y las embajadas de esas capitales como ocurrió en esta edición de Chile, el proyecto ha recorrido otras ciudades latinoamericanas y del resto del mundo.

La idea de ofrecer arte en lugares de tránsito cotidiano es que las personas puedan socializar con las obras a través de mediadores, quienes comparten información y conocimiento sobre las mismas a través de la conversación y no de una clase magistral.

"Al igual que hacemos en el museo, que contamos con equipo de educadoras y de mediadoras, trasladar eso también a la calle nos parecía importante, trabajar con colectivos también diversos", comentó.

Estos mediadores traspasarán, además del conocimiento de las obras y de la historia del arte, "el contexto de la cultura propia que permitirá que pongan también en relación o en diálogo el patrimonio de un lugar”, explicó.

La propuesta de alguna manera modifica temporalmente la relación de los transeúntes con el espacio urbano porque pasan a ser parte del recorrido habitual de quienes circulan en la zona donde estará la muestra.

"Uno de los elementos importantes siempre es acercarnos intentando averiguar qué es lo que el museo les puede ofrecer, no imponiendo una manera", señaló.

Rebordinos consideró que el éxito de la exposición de calle, difícil de contabilizar asistencia, puede hacer con una evaluación más cualitativa.

"Creo que es la cogida que puede tener, la repercusión, y sobre todo el uso que se ve que se haga de ella a nivel escuelas y otro tipo de asociaciones o de colectivos", cerró.