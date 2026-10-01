El presidente surcoreano pide reducir tensiones con Pionyang pese a la explosión de minas

"Nuestro Gobierno continuará de manera consistente adoptando medidas prácticas para reducir las tensiones militares entre el Sur y el Norte", dijo Lee durante su discurso con motivo del 78º Día de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur.

El mandatario también instó a Pionyang a "restaurar el diálogo interrumpido" en medio del reiterado rechazo norcoreano a los gestos de reconciliación de su Administración, que tomó posesión en junio del año pasado.

Al comienzo de su intervención, Lee recordó a los militares heridos en el accidente en la DMZ, que separa a las dos Coreas, el 21 de septiembre, y les deseó una pronta recuperación, sin responsabilizar directamente a Pionyang en ese pasaje. Dos de los soldados sufrieron heridas graves y el otro lesiones leves.

Sus declaraciones, no obstante, llegan un día después de que el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano exigiera a Corea del Norte una disculpa por las explosiones y el cese de sus trabajos de refuerzo fronterizo.

Tras el incidente, el Comando de las Naciones Unidas (UNC) llevó a cabo una investigación junto con el Ejército surcoreano y encontró una mina norcoreana activa en el lado surcoreano de la Línea de Demarcación Militar (LDM).

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Asimismo, el vicepresidente del JCS, Kwon Dae-won, afirmó que las pruebas recabadas hasta el momento "apuntan firmemente" a que las explosiones fueron causadas por minas terrestres norcoreanas.

El JCS y el Comando de las Naciones Unidas, una estructura militar multinacional liderada por Estados Unidos y encargada de supervisar el armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea (1950-1953), consideraron recientemente que el incidente supuso una violación del acuerdo por parte de Pionyang.

Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, tildó las conclusiones de Seúl de "infundadas" y acusó al Sur de buscar con ellas provocar a Corea del Norte, en un comunicado publicado el miércoles por la agencia estatal norcoreana KCNA.