Emirates suspende vuelos de código compartido con Flydubai hacia Israel tras "incidente"

"Emirates anuncia la suspensión de sus vuelos de código compartido con Flydubai desde y hacia Tel Aviv, con efecto inmediato y hasta nuevo aviso. Esta es la última actualización sobre los viajes entre Dubái e Israel", dijo la compañía en un escueto comunicado, en el que señaló que, según esta decisión, los pasajeros cuyo destino final sea Tel Aviv no podrán embarcar en su punto de partida.

Aunque Emirates no explica los motivos de esta suspensión, esta se produce un día después de que Flydubai confirmara que un "altercado" en la cabina de un vuelo que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, que provocó heridas al piloto y copiloto, provocó que esa aeronave tuviera que aterrizar de emergencia en la ciudad saudí de Tabuk.

Anoche, Flydubai anunció que suspendía temporalmente los vuelos con origen y destino a Israel, lo que "permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente".

Tanto las autoridades de EAU como de Arabia Saudí han comenzado una investigación para esclarecer lo que han tildado de "incidente de seguridad".

La Embajada de la India en Riad confirmó que el piloto indio atacado, identificado como Smit Machchhar, se encuentra "estable".

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Hasta ahora se desconoce el destino y el estado del copiloto, quien aparentemente habría comenzado el altercado que se produjo en la cabina de la aeronave.

El vuelo FZ1073 hacia Tel Aviv, en el centro de Israel, se interrumpió cuando, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, uno de los pilotos del vuelo Flydubai intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero en la cabina.

Durante el altercado que interrumpió el vuelo, el avión descendió en picado durante unos dos minutos causando pánico entre los viajeros, y el vuelo fue desviado a Arabia Saudí, donde aterrizó de emergencia.

El primer ministro de Israel aseguró en un vídeomensaje que el objetivo era "estrellar el avión con sus ocupantes", una hipótesis repetida por el ministro de Defensa, Israel Katz, que incluso lo ha calificado de intento de "ataque terrorista yihadista".