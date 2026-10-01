Ente electoral garantiza "plena libertad" a observadores de municipales en Paraguay

"Garantizamos a los señores observadores plena libertad de desplazamiento en todo el territorio y acceso a los locales de votación, a las mesas receptoras de votos y a los centros de transmisión y consolidación de resultados", dijo el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, durante la apertura oficial de la misión de acompañamiento y observación electoral internacional.

Bogarín, citado en un comunicado difundido por el ente electoral, invitó a los observadores a trabajar "con total independencia".

"Lo que vean, díganlo. Cada recomendación de su informe final será para nosotros una tarea a asumir", agregó el funcionario.

Por su parte, el vicepresidente del TSJE, Jaime Bestard, consideró que la presencia de los observadores "es fundamental y trae tranquilidad" al proceso, y destacó la importancia de su "opinión altamente calificada y técnica".

Del acto participaron integrantes de las misiones de observación de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (AWEB); de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), según la nota oficial.

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También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará una misión de observación electoral a Paraguay liderada por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni.

Un total de 5.043.154 de electores están habilitados para votar en las municipales, que se celebrarán antes de las presidenciales pautadas para 2028 y se perfilan como un termómetro de la gestión del presidente Santiago Peña, del Partido Colorado, una formación que ha gobernado en dictadura y democracia casi ininterrumpidamente en los últimos 79 años en el país suramericano.