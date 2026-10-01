Entierran a 105 gazatíes muertos en un bombardeo israelí contra sus viviendas en 2023

Durante la procesión hasta el cementerio de Sheij Radwan, grupos de hombres cargaron entre sus brazos las mortajas: todas con los colores de la bandera palestina y algunas con fotos de los fallecidos, entre ellos 23 mujeres y 35 niños, según datos de la Defensa Civil gazatí.

La tarde del 25 de octubre de 2023, en varios bombardeos consecutivos, Israel atacó la plaza Yarmouk, al oeste de la ciudad de Gaza, junto a ocho edificios residenciales, incluida la torre Al Taj de siete plantas.

En dicho ataque, según la ONG Airwars que monitoriza la muerte de civiles en conflicto, murieron un miliciano y al menos 118 civiles; incluyendo dos periodistas y al menos otros 100 heridos.

El Ejército de Israel publicó tras el ataque un vídeo afirmando que el ataque buscaba dañar un "túnel terrorista de Hamás", sin ofrecer más detalles. Dos días después, identificó al miliciano muerto como Madhaz Mubashar, comandante de Hamás.

Los fallecidos, según la información usada por Airwars basada en redes sociales de familiares y supervivientes, pertenecen al menos a nueve familias diferentes.

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Se estima que al menos 39 miembros de la familia Sharaf, de tres generaciones, murieron en el bombardeo: entre ellos Omar Jalil Mohamed Sharaf, de 66 años, y su esposa Umm Ismail Sharaf, que perdieron al menos a seis de sus hijos y yernos/nueras, así como a 16 nietos.

También perdieron la vida Abdul Rahim Omar Sharaf, de 37 años, su esposa, Aliaa Ramzi al Hinawi, de 35, su hijo de tres años, Mohamad, y sus tres hijas: Lian, de 10 años, Noha, de nueve, y Joan, de cinco años.

Tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel desató una campaña de bombardeos sin precedentes, además de invadir por tierra el enclave 20 días después. Tres años después, 1,9 millones de gazatíes siguen forzosamente desplazados, y ciudades enteras, barrios y calles en Gaza han sido totalmente destruidos.