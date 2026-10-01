Éric Vuillard: "La historia de EE.UU. podemos explicarla a través de un pequeño vagabundo"

En un encuentro con periodistas, rememoró este jueves que su nuevo título empezó a tomar forma leyendo libros sobre el final del siglo XIX y la frontera, un período capital de la historia de Estados Unidos y del mundo en general.

Fue cuando se topó con la fotografía de dos jóvenes, él sentado, y ella de pie, cogiéndole una mano, mientras con la otra sujeta una pistola.

Tal como escribe en el libro, publicado en español por Tusquets, estos jóvenes son un magnífico compendio de lo que es Estados Unidos: "Son libres, insolentes y nos mandan a freír espárragos".

Primero pensó que se trataba del legendario Billy the Kidd (Billy el Niño), que apenas vivió 21 años, pero descubrió que era otro "pillastre, seguro de sí mismo", Jesse Evans, y empezó a escribir un capítulo sobre la libertad.

Más adelante, amplió el foco y pensó en quiénes fueron los amos, los grandes latifundistas en el ascenso de la nación estadounidense, un lugar al que acudieron muchos jóvenes de Europa, embarcados en la "mayor apropiación" de tierras de la historia.

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"Vi que había un abogado de Santa Fe (EE.UU.), Thomas Benton Catron, que creó un gabinete que todavía sigue hoy, y es muy conocido; y me di cuenta de que Billy el Niño no era un personaje aislado y empecé a hacerme preguntas. Y vi que toda la historia de los Estados Unidos la podemos explicar a través de un pequeño vagabundo", consideró.

Vuillard desmonta los mitos de que la sociedad norteamericana se ha construido sobre la competencia y de que es posible que hombres hechos a sí mismos lleguen a lo más alto de las estructuras de poder.

A su juicio, esta competencia "no es real" porque lo que existe de verdad es un "monopolio". Y sobre el "hombre hecho a sí mismo", sostiene que la mayoría, incluido el actual presidente, Donald Trump, no lo son porque "ya eran ricos antes".

"Los mitos son siempre contradictorios. Billy el Niño encarna el del hombre hecho a sí mismo, caracterizado por la osadía, la violencia, el perseguir sus objetivos hasta el final y, sin embargo, solo consigue morir muy joven. En cambio, Thomas Benton Catron, que también es osado, utiliza la violencia, la imaginación, toma iniciativas y consigue sus objetivos porque ha nacido rico", apuntó el autor.

Tampoco dejó pasar que en la actualidad siguen las desigualdades y ello se puede constatar en la "financiación" de las campañas electorales.

Asimismo, opinó que contar con edificios como los que Trump posee en varias ciudades del país, como el Trump Building de Wall Street (Nueva York), de ochenta plantas, invita a imaginar "qué representa para una persona ser su propietario, crea un hábito no igualitario".

En cuanto a si ve similitudes entre Billy el Niño, que siempre buscó la fortuna mediante el robo, y Donald Trump, indicó que no la ve, "excepto en su relación con la violencia".

Por lo demás, Vuillard precisó que Billy, del que se desconoce casi todo lo personal, era alguien muy pobre, muy próximo al mundo hispano de aquellos Estados Unidos del siglo XIX, un joven que, cuando iba a morir asesinado en una habitación oscura, preguntó en español: "¿Quién es?", antes de recibir una bala de Patt Garrett.

En la novela llama la atención que algunos de los miembros de las bandas de forajidos en las que estuvo Billy el Niño acabaron integrándose en las fuerzas del orden.

En opinión del escritor, esto tiene "un eco contemporáneo", un cierto paralelismo con el Immigration and Customs Enforcement (ICE), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas actual, cuyos miembros "actúan de forma expeditiva, tras una formación rápida".