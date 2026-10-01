España apuntala con batería antiaérea en Letonia la disuasión creíble de OTAN ante Rusia

"Esta misión de defensa aérea de la OTAN realmente tiene el objetivo de disuadir, pero la disuasión tiene que ser creíble y estando en disposición de ser capaz de emplear los medios en caso necesario", señaló el comandante Francisco Rubio, jefe de la unidad de defensa antiaérea NASAMS desplegada por España en junio de 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en la base aérea de Lielvārde, a unos 60 kilómetros de Riga.

Actualmente, esa batería tierra-aire protege el espacio aéreo báltico, junto a cazas Eurofighter alemanes y helicópteros canadienses y letones, frente a las cada vez más frecuentes incursiones de sistemas aéreos no tripulados y drones en la Alianza, uno de los factores que ha elevado la tensión entre Moscú y la OTAN.

La unidad "está aquí en respuesta al compromiso que tiene España con sus aliados de la OTAN", para "reforzar la defensa del territorio europeo y de la Alianza" ante una amplia variedad de amenazas, desde drones hasta aviones de ala fija o rotatoria, indicó Rubio.

La Alianza ha elevado la categoría de su policía aérea en la región báltica y ahora se trata de una "defensa aérea" más integrada. En paralelo, ante eventos como las elecciones generales que celebra Letonia el sábado, ha incrementado la vigilancia por el temor del país a amenazas híbridas; estos días sobrevuelan el país por esa razón cazas italianos desde la base de Šiauliai, al norte de Lituania.

España mantiene en Letonia además un destacamento de alrededor de 600 soldados en la base de Ādaži, a unos 25 kilómetros al norte de la capital, donde forman parte de la Brigada Multinacional de la OTAN con medios como carros de combate Leopard 2E y vehículos de combate de infantería Pizarro.

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"La defensa aérea no es algo estático, no es algo que sea concreto en un punto y en un sistema, sino que es toda una red que abarca un volumen de espacio aéreo enorme. Una vez se detectase una amenaza aérea, el mando decidiría cuál es la manera más adecuada", apuntó el sargento Saúl Civeira Álvarez, jefe lanzador de la batería NASAMS.

Según dijo, es un principio de "armas complementarias": "No podemos pretender tener un único sistema que se encargue de absolutamente todo aquello que nos puede llegar por el aire, porque es una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de velocidades y una gran cantidad de amenazas. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos una gran cantidad de sistemas", comentó.

En el caso de esta batería de misiles defensivos, puede actuar en pocos minutos contra proyectiles de crucero, drones de más de 150 kilos o aviones de ala fija o rotatoria.

Las Fuerzas Armadas letonas también cuentan con drones, de producción nacional, que pueden realizar vuelos para confirmar visualmente amenazas y, de ser necesario, neutralizarlas.

El secretario de Estado letón de Defensa, Airis Rikveilis, destacó desde la base de Lielvārde la necesidad de prepararse con el respaldo de la OTAN "mientras las amenazas siguen evolucionando", y ante las elecciones nacionales que afronta su país.

En cualquier caso, reconoció que "las capacidades por sí solas no bastan" y que "una disuasión y una defensa eficaces requieren personal especializado capaz de manejar, integrar, trabajar codo con codo y mantener estos sistemas".

"La fortaleza de la OTAN reside en la conectividad y la integración de los sistemas de defensa aérea de los aliados de la Alianza. Aunque ya se ha logrado mucho, aún nos queda mucho por hacer", consideró, y mostró su agradecimiento a España, Canadá y Alemania por su presencia en el país.

"Vuestra presencia aquí supone una respuesta creíble, exactamente lo que se necesita en estos momentos ante una amplia gama de amenazas actuales y emergentes", agregó.

Por su parte, el general de brigada Gunars Kaulinš, subjefe del Estado Mayor de Operaciones del Cuartel General Conjunto de las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia, recalcó que deben estar "preparados para hacer frente a aviones de combate, misiles de crucero y misiles balísticos, así como a sistemas aéreos no tripulados, ya que pueden surgir diferentes amenazas en cualquier momento y de forma simultánea".

"Nuestra tarea consiste en mantener la preparación, reforzar nuestra capacidad para actuar de forma conjunta y garantizar que cada elemento de nuestra defensa pueda desempeñar su función cuando sea necesario. Se trata, en definitiva, de la fuerza y la unidad", concluyó el coronel Edmunds Svenčs, comandante de la Fuerza Aérea de Letonia.