España exige solidaridad y aclara que la crisis de Ceuta no afecta a otros países de la UE

En un Consejo de ministros europeos, Grande-Marlaska informó a sus homólogos de la situación en Ceuta, tras la reunión telemática que mantuvieron a principios de agosto.

Los ministros europeos mostraron gran interés por el asunto, uno de los primeros que se abordaron en la reunión de hoy, indicaron fuentes del Ministerio.

Grande-Marlaska subrayó que "la falta de solidaridad frente a las crisis migratorias debilita y fragmenta" a la UE y pidió a los socios europeos "solidaridad operativa, financiera y política" para hacer frente a situaciones como la que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio, según un comunicado del Ministerio.

Además, hizo hincapié en que ninguno de los migrantes que accedieron a Ceuta se ha desplazado a otro país de la Unión.

El temor a esas llegadas desde Ceuta es precisamente lo que Italia está esgrimiendo como argumento para aplicar controles temporales en puertos y aeropuertos a los viajeros españoles, algo a lo que España ha respondido con medidas similares.

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"El impacto ha sido cero", subrayó el ministro español, que recordó el doble control fronterizo existente en las ciudades autónomas y el trabajo realizado para neutralizar cualquier intento de llegada irregular a la península, con el apoyo de Frontex.

También defendió con datos la "eficacia de la gestión migratoria" en España y de su política de prevención en origen.

"Las rutas atlánticas y del Mediterráneo occidental suponen el 17 % de las llegadas irregulares a la UE, y las de Ceuta representan solo el 0,7 % del total", precisó.

En la misma línea, Grande-Marlaska incidió en la tendencia a la baja de las llegadas a España por las distintas rutas migratorias, que han caído un 46 %. En el caso de Canarias, la reducción alcanza el 74 %, siendo la ruta con un mayor descenso según los datos reflejados en el Barómetro Schengen de 2026.

Durante su intervención, el titular de Interior subrayó asimismo la "solidez" del control fronterizo en España y el cumplimiento riguroso de las obligaciones establecidas por la UE en el nuevo sistema de entradas y salidas operativo (EES) desde el pasado 10 de abril.

"Encabezamos los registros en el EES y estamos demostrando plena efectividad en la detección y lucha contra la inmigración irregular", enfatizó.

Explicó además que, entre 2021 y 2025, España ha sido el segundo país en emitir más decisiones de retorno de toda la UE.

Por otra parte, Grande-Marlaska mantuvo este jueves un encuentro bilateral con su homólogo de Lituania, Martynas Katelynas, cuyo país asumirá la próxima presidencia semestral el 1 de enero de 2027.