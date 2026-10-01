Estatal eléctrica de México anuncia 50 proyectos de transmisión eléctrica "en marcha"

La empresa pública presentó el avance durante su primer encuentro con cerca de 250 inversionistas nacionales e internacionales en 2026, celebrado en el Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) de la capital mexicana, con la asistencia de cerca de 250 inversionistas nacionales e internacionales.

La secretaria de Energía de México, Luz Elena González, señaló que el objetivo es articular capacidades del Estado, la CFE y las empresas privadas mediante proyectos con reglas claras, procesos abiertos y mecanismos competitivos.

El director de Finanzas de CFE, Eugenio Amador Quijano, afirmó que hacia 2030 la empresa espera contar con estructuras de financiamiento “viables y replicables” para nuevas inversiones y con infraestructura eléctrica capaz de respaldar el crecimiento económico y social del país en esta década.

Del monto previsto para transmisión, alrededor de 2.500 millones de dólares se canalizarán mediante CFE Fibra E, vehículo financiero con el que la compañía busca vincular el desarrollo de la infraestructura eléctrica con capital institucional y ahorro de largo plazo, incluido el gestionado por las administradoras de fondos para el retiro.

El director general de CFECapital, Cajeme Villarreal Camero, sostuvo que la transmisión tiene un papel “catalizador” para otras industrias y para la actividad económica, además de abrir oportunidades para ampliar la inversión en el sector.

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La CFE enmarcó estos proyectos dentro del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que contempla inversiones globales cercanas a 37.500 millones de dólares para generación, transmisión y otras áreas necesarias para atender el crecimiento de la demanda eléctrica.

En paralelo, la compañía destacó su acceso a los mercados financieros.

En enero colocó una emisión internacional por 1.500 millones de dólares que recibió una demanda de casi 10.450 millones, equivalente a unas siete veces el monto ofertado, con participación de 270 inversionistas institucionales.

En el mercado mexicano, CFE realizó además la mayor colocación local de su historia, por 20.000 millones de pesos, equivalentes a unos 1.111 millones de dólares, con plazos de hasta 40 años y calificación crediticia AAA.

El encuentro también abordó los esquemas de desarrollo mixto para generación.

La primera convocatoria recibió propuestas por más de 38 gigavatios, cinco veces la meta de 7,5 gigavatios, y asignó 8.025 megavatios en más de 30 proyectos, con inversiones superiores a 10.000 millones de dólares.