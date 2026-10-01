Etiopía declara a un diplomático egipcio "persona non grata" y ordena su expulsión

Etiopía también anunció este jueves el cierre de su Embajada en Eritrea y la expulsión de diez diplomáticos eritreos, a quienes dio 48 horas para abandonar el país tras acusarlos de amenazar la seguridad nacional.

De manera recíproca, Eritrea anunció la ruptura total de sus relaciones diplomáticas con Etiopía.

En una nota diplomática fechada este 1 de octubre y dirigida a la Embajada de la República Árabe de Egipto en Adís Abeba, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía indicó que la decisión de nombrar "persona non grata" a un diplomático egipcio se tomó de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

"Por la presente, el Ministerio notifica a la Embajada que Ahmed Moharam Ahmed Soliman ha sido declarado 'persona non grata'", subrayó Exteriores.

Asimismo, el Ministerio señaló que "espera que el miembro del personal diplomático de la Embajada abandone Etiopía en un plazo de 48 horas a partir de la fecha de esta notificación".

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La carta no especifica el cargo diplomático ni la función de Soliman en la Embajada de Egipto, y tampoco ofrece una razón para la declaración de "persona non grata" ni identifica ninguna conducta que haya motivado la decisión.

Las relaciones entre Etiopía y Egipto han sido tensas en los últimos años por la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD), que ha enfrentado a ambos países por el uso del agua del río Nilo.

La medida de este jueves se anunció después de que el mariscal de campo Birhanu Jula, jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, acusara a finales del pasado septiembre a Eritrea, Egipto y Sudán de apoyar a una alianza recién creada de grupos armados y de oposición que pretende desestabilizar el país.

Esa acusación se produjo en medio de la intensificación de combates en la región norteña etíope de Tigré después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciara la semana pasada una "guerra defensiva" contra el Gobierno federal.

A esa situación se suma la formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores, que incluye al FLPT, para derrocar al Gobierno del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".