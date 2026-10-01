Excomisarios y académicos denuncian inacción de Bruselas ante controles de Italia y España

La queja formal fue redactada por el catedrático de derecho europeo Alberto Alemanno, de la Universidad HEC de París, y firmada por 123 signatarios, entre ellos el exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y otros antiguos miembros del colegio de comisarios, como el también español Joaquín Almunia o el húngaro Laszlo Andor.

La misiva señala el "fallo" de la Comisión Europea a la hora de proteger el espacio de libre circulación Schengen, por haber tolerado la reintroducción de controles fronterizos por parte de Italia en puertos y aeropuertos a los viajeros españoles por lo ocurrido en Ceuta y a los que España ha respondido con medidas similares, y "sin que exista ninguna amenaza real".

Desde la introducción de esas medidas a principios de agosto, cientos de miles de viajeros entre Italia y España se han enfrentado a controles en las fronteras interiores y lo siguen haciendo, subraya la carta, que añade que esas personas "están pagando las consecuencias de una disputa entre dos gobiernos sobre las repercusiones de Ceuta".

Los signatarios también consideran que ninguno de ambos gobiernos "ha demostrado la amenaza grave para el orden público o la seguridad interior que exige la legislación de la UE", y destacan que nadie de los que entraron en Ceuta "llegó a la España peninsular ni a ningún otro Estado miembro, y las salidas de Ceuta ya están sujetas a controles de identidad y de documentación".

A través de esta queja formal, los firmantes solicitan a la Comisión que cumpla con las obligaciones de supervisión establecidas dentro del Código de Fronteras Schengen, y que abra un procedimiento de infracción contra Italia, España y Austria, que también ha justificado sus controles fronterizos haciendo referencia a la situación de Ceuta.

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"Ese incumplimiento forma parte de un patrón más amplio: hay más gobiernos de la UE que han reintroducido los controles en las fronteras interiores y los han mantenido, sin una justificación real, que los que no lo han hecho; y la Comisión se lo ha permitido", señala la carta.

Este mismo jueves, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, volvió a defender la legalidad de los controles temporales que aplican Italia y España, con el argumento de que esa opción prevista en las normas sobre el espacio de libre circulación Schengen.

"Todo el mundo sabe, por supuesto, que existen normas, incluido el Código de Fronteras Schengen, que permite una cierta suspensión de las normas Schengen, y ese es el caso aquí. Así que atengámonos a las normas", dijo Brunner, preguntado sobre el asunto a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Interior.