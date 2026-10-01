Expertos ONU y CIDH piden a OEA que DDHH estén en el centro del debate sobre Nicaragua

La CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas insistieron en que "las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen con los estándares internacionales requeridos y por tanto los elementos esenciales de la democracia son inexistentes".

En un comunicado conjunto publicado en la víspera de la reunión que celebrarán los cancilleres de los países miembros de la OEA, pidieron que se utilicen todos los mecanismos disponibles para "contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua".

También hicieron un llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos en Nicaragua por motivos políticos, el restablecimiento del espacio cívico y el fin de la creciente represión transacional que ejerce el régimen de los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Recordaron que desde el comienzo de la crisis en 2018 han documentado un patrón sistemático de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia estatal, confiscaciones de bienes y privación arbitraria de la nacionalidad.

El encuentro en la OEA, un mecanismo poco común, se producirá después de que el copresidente Ortega afirmara en julio que no habrá más elecciones en Nicaragua y que su gobierno impulsará reformas constitucionales para lograr dicho objetivo.