Explosiones por ataques con drones cerca del cuartel general del Ejército de Etiopía

"Hubo ataques con drones cerca del cuartel general", en el barrio de Tor Hailoch, declaró a EFE el alto mando militar bajo condición de anonimato.

Sin embargo, no confirmó si los ataques pudieron ser realizados por la recién creada alianza de grupos armados y de oposición —que incluye al Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), al movimiento nacionalista amhara Fano y al Ejército de Liberación Oromo (OLA), entre otros—, que busca derrocar al Gobierno del primer ministro, Abiy Ahmed, e instaurar un Ejecutivo de transición.

Fuentes diplomáticas en Adís Abeba detallaron a EFE que se trata de tres pequeños drones, cuya procedencia se desconoce hasta ahora, y que fueron lanzados contra el cuartel general del Ejército etíope y contra un regimiento militar.

"Los daños son mínimos. No ha habido bajas, pero el efecto psicológico, que es el que están buscando, es muy amplio, porque no había precedentes de ataques en Adís Abeba", añadieron esas fuentes.

Dos residentes de la ciudad dijeron a EFE, también bajo condición de anonimato, que escucharon estallidos en torno a la una de la madrugada (22.00 GMT del miércoles) en los barrios de Tor Hailoch y Meshualekiya.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Escuché dos explosiones durante la noche y mi familia y yo nos despertamos, pero luego cesaron. No había escuchado una explosión así en años", señaló una mujer residente en Tor Hailoch, cerca del cuartel general.

Otro hombre que vive en Meshualekiya también oyó "una fuerte explosión" cerca de la medianoche, aunque afirmó que desconoce el origen.

Estas explosiones se produjeron después de que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad de Etiopía prohibiera el miércoles todos los vuelos de drones sobre la capital, en medio de un recrudecimiento del conflicto en el norte de Etiopía.

El conflicto estalló el pasado miércoles, cuando el FPLT acusó al Gobierno etíope de una "invasión y ataque abierto" y ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región norteña de Tigré.

Poco después, una alianza de siete grupos armados y de oposición que incluye al FPLT aseguró haber lanzado una ofensiva contra tropas del Gobierno etíope en las también norteñas regiones de Amhara y Afar, después de acusar al Ejecutivo federal de perpetrar "ataques aéreos y terrestres a gran escala" en diferentes frentes.

Por su parte, Getachew Reda, ahora asesor para Asuntos de África del Este del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y exlíder del FPLT, acusó a ese grupo de lanzar el miércoles "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara".

Desde entonces, se han multiplicado los combates y la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía aseguró haber matado a 272 rebeldes tigrinos en un área de Amhara fronteriza con Tigré, si bien EFE no pudo verificar de manera independiente estas cifras.

Estas acciones avivan los temores al posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 que enfrentó al FPLT y el Gobierno etíope, en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana.