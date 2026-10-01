Exportaciones uruguayas crecen 10 % en septiembre y alcanzan los 1.398 millones de dólares

Así lo indica el informe de Comercio Exterior publicado este jueves por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añade que las ventas al exterior -incluyendo las zonas francas- en lo que va del año fueron de 10.372 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de un 1 % frente al acumulado del año pasado.

China se posicionó como el principal destino de las exportaciones de este mes, al adquirir por 410 millones de dólares, lo que representó el 29 % de las exportaciones totales de bienes del país y un crecimiento interanual del 2 %. La soja, la carne bovina y la celulosa representaron el 91 % del total de lo exportado al gigante asiático.

Brasil fue el segundo destino de exportación, con ventas por 200 millones de dólares que equivalen al 14 % del total de lo exportado y representan un crecimiento del 25 %. El 43 % de las ventas hacia ese destino fueron de vehículos, lácteos y plásticos y sus manufacturas.

La Unión Europea fue el tercer destino en septiembre, con colocaciones por 184 millones de dólares, equivalentes al 13 % del total de lo exportado. En este caso, el informe destaca un crecimiento interanual de un 61 % y una canasta exportadora de casi 40 productos diferentes encabezada por la celulosa.

El cuarto destino fue Estados Unidos, con ventas que totalizaron los 160 millones de dólares y un crecimiento interanual del 14 %. El 46 % del total de lo exportado a este mercado corresponde a ventas de carne bovina, por 74 millones de dólares.

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Argentina fue el quinto destino en septiembre, con colocaciones por 42 millones de dólares que representan un 3 % del total exportado y que sufrieron una caída interanual de 5 %. Hacia este mercado, los principales productos vendidos fueron margarina y aceites, celulosa, productos farmacéuticos y artículos de limpieza.

En materia de productos, el principal exportado fue la soja, con ventas por 276 millones de dólares, lo que representó el 20 % del total. Este producto registró un crecimiento interanual del 38 % en septiembre y un aumento del volumen exportado, que alcanzó las 631.898 toneladas.

El segundo lugar lo ocupó la carne bovina, con ventas por 233 millones de dólares, y el tercero la celulosa, con exportaciones por 196 millones de dólares.